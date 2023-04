O clássico Benfica-FC Porto e as suas consequências

“Não temos tido muitos jogos maus…”, foi o que Roger Schmidt respondeu quando lhe perguntaram se o Benfica tinha feito o seu pior jogo da época no clássico que perdeu com o FC Porto, no sábado. A época que os “encarnados” têm feito é a melhor defesa do alemão, a todos os níveis – em Portugal e na Europa. Mas é difícil explicar as exibições (e resultados) das "águias" frente à sua concorrência directa. Assim como é difícil explicar que o FC Porto esteja tão longe da frente e tenha sido tão autoritário na casa do líder. Sérgio Conceição nunca dirá que este foi o melhor jogo da época, e que “foram só três pontos”, mas o técnico dos “dragões” sabe bem o valor desta vitória. Para os seus e para o adversário.

Os pontos perdidos

Em 27 jornadas, o Benfica perdeu dez pontos, o FC Porto perdeu 17. Contra quem? Os “encarnados” têm mostrado alguma fraqueza a defrontar equipas do topo do campeonato. É verdade que venceram no Dragão por 0-1, mas foi contra um FC Porto em inferioridade numérica. De resto, as duas derrotas foram contra segundo e terceiro classificados, o 1-2 na Luz na sexta-feira e um 3-0 em Braga. Quanto aos empates, foram 0-0 frente ao Vitória em Guimarães e um 2-2 com o Sporting na Luz, depois de estar a perder duas vezes – dez pontos perdidos contra equipas do top 6 (em 24), mas eficácia total contra todos os outros e é essa regularidade quem tem mantido o Benfica no topo.

Quanto ao FC Porto, tem perdido pontos em locais inesperados, incluindo na sua própria casa. Dos quatro empates e três derrotas que já leva no campeonato (que está perto do pior registo de Conceição, quatro empates e quatro derrotas em 2019-20, em que foi campeão), a formação portista perdeu duas vezes em casa (Benfica e Gil Vicente) e uma fora (Rio Ave), e todos os empates foram fora do Dragão (Estoril, Santa Clara, Casa Pia e Sp. Braga). Contra equipas do top 6 actual, o FC Porto fez 19 pontos em 24 possíveis.

O que falta da época

Benfica e FC Porto só têm um adversário em comum até ao final da temporada, o Santa Clara, último classificado e que já não ganha para o campeonato desde Novembro do ano passado – será o próximo jogo dos “dragões” e o último das “águias”. De resto, pelo menos em termos de calendário, a formação portista parece ter um caminho menos atribulado, com quatro dos sete jogos em casa e confrontos com os dois últimos (Santa Clara e Paços de Ferreira) e mais uma equipa da segunda metade da tabela (Boavista). Nas últimas quatro rondas, terá Arouca, Casa Pia, Famalicão e Vitória.

Já o Benfica, fará apenas três jogos na Luz nesta fase final, defrontando cinco equipas da segunda metade da tabela que lutam pela manutenção – Desp. Chaves, Estoril, Portimonense, Gil Vicente e Santa Clara, que já poderá estar condenado quando for jogar à Luz. Mas terá no seu caminho duas equipas do top 4 que não conseguiu vencer na primeira volta – a 7 de Maio recebe o Sp. Braga, que ainda pode ser considerado um candidato; a 21 de Maio, estará em Alvalade para defrontar o Sporting. Mas, se fizer o pleno até aqui, já irá a casa do “leão” como campeão.

Os jogos extra

Há ainda um dado a considerar nesta última fase da época. Benfica e FC Porto têm jogos extra para lá do campeonato. As “águias” têm o duplo compromisso nos quartos-de-final da Liga dos Campeões com o Inter de Milão, o FC Porto tem a meia-final a duas mãos da Taça de Portugal com o Famalicão. Em teoria, o compromisso europeu dos “encarnados” será mais exigente, mas também mais compensador se for ultrapassado – será o Benfica a resgatar a sua própria história, a encaixar mais alguns milhões e a valorizar ainda mais os seus jogadores.

O outro lado de ainda estar na Champions é que obriga a dividir o foco entre duas competições importantes. Entre os dois jogos com o Inter, na próxima terça-feira e na quarta-feira da semana seguinte, terá uma viagem a Trás-os-Montes para defrontar o Desp. Chaves. Já o FC Porto, terá duas semanas com apenas um jogo por semana (com os dois últimos) e só depois terá o primeiro de dois jogos com o Famalicão.

Ou seja, Conceição terá tempo para ficar com a sua equipa mais saudável (tem tido muitos lesionados), enquanto Schmidt terá de “abusar” mais um pouco dos seus preferidos – e alguns já parecem acusar algum desgaste. Se tudo isto somado dará para o 38.º título de campeão do Benfica, o primeiro desde 2019, ou para o 31.º do FC Porto, o quarto nos últimos seis anos, em breve saberemos.