Universidade Estadual da Califórnia lança Cátedra Natália Correia

A Universidade Estadual da Califórnia em Fresno vai lançar no Outono deste ano a Cátedra Natália Correia, através do Instituto Português Além-Fronteiras e no âmbito do curso de Literatura e Cultura dos Açores leccionado nesta instituição de ensino superior.

Segundo disse à Lusa o director do Instituto, o professor luso-americano Diniz Borges, Natália Correia foi escolhida "por ser uma figura impressionante do século XX e vanguardista de muitas formas".

Com orçamento do Instituto Português Além-Fronteiras e de membros da comunidade portuguesa no vale central da Califórnia, que expressaram intenção de apoiar a iniciativa, a cátedra vai motivar a organização de eventos e palestras com escritores ligados aos Açores.

"Queremos instituir uma espécie de fellowship [bolsa] em que possamos trazer, em cada Outono, um escritor para fazer uma série de palestras no âmbito desse curso e ter algum contacto com o mundo académico e a comunidade local", explicou o professor Diniz Borges.

"Um outro aspecto tem a ver com alguns eventos culturais em torno da Natália Correia, em torno da poesia e da literatura", continuou, referindo que o âmbito será alargado a mais escritores portugueses. O objectivo é organizar dois eventos por semestre.

A Cátedra terá um conselho consultivo formado por um "grupo de intelectuais" que irá dedicar-se aos Açores e à obra da escritora nascida no arquipélago.

A ideia é também "tentar estimular alguma investigação" e apoiar a publicação anual de trabalhos de pesquisa sobre Natália Correia, o que deverá ser feito através da Bruma Publications, o braço editorial do Instituto Português Além-Fronteiras. Além disso, várias edições da revista literária Filamentos serão dedicadas à autora.

"Gostaríamos de incentivar a pesquisa sobre a obra da Natália e também traduzi-la e torná-la mais acessível ao mundo americano", frisou Diniz Borges, lembrando que são poucas as obras da escritora açoriana que estão disponíveis em inglês.

A cátedra e os eventos relacionados serão praticamente todos em língua inglesa, até porque muitos dos alunos que tiram o curso não são de origem portuguesa e os que são não dominam o português a um nível avançado.

A universidade, localizada numa das regiões com maior concentração de comunidades luso-americanas na Califórnia, tem uma formação em Português criada há três anos.

"Um dos intuitos é que a cátedra crie mais entusiasmo através da obra e do pensamento da Natália Correia", disse Diniz Borges, "e, ao mesmo tempo, tentar através da bolsa mais apoios para que os alunos que façam esta formação, até mesmo para investigação e para explorarem estudos ligados à Natália".

O Instituto Português Além-Fronteiras (PBBI, na sigla inglesa) assinalou o quarto aniversário em Fevereiro com uma palestra do embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Lopes.