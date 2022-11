Centenário de Natália Correia celebrado pela SPA num concerto a várias vozes

Sociedade Portuguesa de Autores celebra com um concerto os 100 anos do nascimento de Natália Correia, que se completam em 2023. Será gravado, para transmissão na RTP.

O centenário de Natália Correia (1923-1993), escritora e poetisa nascida nos Açores e figura marcante nos meios da intelectualidade lisboeta, antes e depois do 25 de Abril, só se completa em 2023 (nasceu a 13 de Setembro), mas a SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, que representa a totalidade da sua obra, resolveu dedicar-lhe um concerto de homenagem, antecipando a data. O concerto, onde várias cantoras darão voz a poemas de Natália Correia musicados por Renato Júnior, realiza-se na Aula Magna da Reitoria da Universidade de Lisboa, esta terça-feira, e vai ser gravado para posterior transmissão na RTP. O espectáculo é reservado a convidados da SPA e à comunicação social.

Músico, compositor, produtor, com uma vasta lista de participações em projectos musicais (integrou os UHF nos anos 1990) e autor de bandas sonoras, Renato Júnior (que é também vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral da SPA) tem a seu cargo a direcção musical e a coordenação deste projecto que, segundo anunciam os promotores, conta, em palco, com as vozes de Amélia Muge, Viviane, Sofia Escobar, Elisa Rodrigues, Áurea, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Maria João, Ana Bacalhau, Katia Guerreiro, Rita Redshoes e Mafalda Veiga. A cenografia é de Catarina Amaro e a transmissão pela RTP deverá ocorrer “logo no início de de 2023, ano do centenário”.

Renato Júnior, recorde-se, anunciara para 2023 um disco dedicado integralmente à poesia de Natália Correia, com o título Natália é Quando Uma Mulher Quiser. Os poemas, escolhidos e musicados por ele, serão cantados apenas por mulheres, tal como sucedeu num trabalho anterior de sua autoria, Uma Mulher Não Chora, editado em 2019 para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. Usando o título do disco como metáfora (porque, disse Renato ao PÚBLICO, à data, “as mulheres são o sexo forte”), foi apresentado ao vivo no Maria Matos. Nas gravações, com letras de Tiago Torres da Silva, do próprio Renato, de Marina Ferraz e com um poema musicado de Sophia de Mello Breyner, participaram Rita Redshoes, Ana Bacalhau, Lúcia Moniz, Maria João, Shout & Biru, Viviane, Soraia Tavares, Katia Guerreiro, Patrícia Antunes, Patrícia Silveira, Mili Vizcaíno, Simone de Oliveira, Joana Amendoeira, Cristiana Águas, Kiara Timas, Sofia Escobar e Luanda Cozetti.

Do anunciado disco Natália é Quando Uma Mulher Quiser foi já publicado um single com videoclipe, De amor nada mais resta que um Outubro, com Rita Redshoes.