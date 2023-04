Mediocridade, fala-baratismo, absoluta ausência de sentido de Estado

A maioria das coisas que as audiências parlamentares sobre a TAP têm revelado ou já eram conhecidas ou, apesar de muito rasgar de vestes, eram comuns nos governos e nas maiorias parlamentares quer do PS, quer do PSD. Elas são hoje “marca” do PS, apenas porque a longa permanência do PS no Governo tem um efeito amnésico sobre o que se passava nos governos do PSD e do CDS, onde, em particular, práticas de completa promiscuidade entre partido, Governo e Parlamento eram consideradas “normais”. É verdade que essa noção de “normalidade” também mudou, quer em termos reais, quer pela actual radicalização do discurso político, que exagera comportamentos habituais para atacar um adversário, esquecendo-se de que o mesmo era comum entre os “nossos”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt