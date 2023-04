O Coelho da Páscoa pode trazer ovos, mas não cáries

Já conhecemos o famoso Coelho da Páscoa que, ano após ano, mantém a tradição de levar vários ovos de chocolate e doces às crianças, marcando esta data de uma maneira bastante característica.

Contudo, e como consequência deste costume, o número de cáries nos mais novos pode aumentar após esta época, prejudicando fortemente a sua saúde oral e o seu bem-estar. Por este motivo, é importante aprender como prevenir o aparecimento destas complicações no meio de tantos doces, sem retirar, por completo, o que esta data tem de tão especial para as crianças.

Na verdade, não existem doces que sejam propriamente bons para os dentes. Contudo, existem alguns que, quando consumidos com moderação, apresentam uma menor probabilidade de causar cáries.

Neste sentido, nesta Páscoa devemos optar por oferecer às crianças chocolates com mais cacau – mais amargos e com menos açúcar – e evitar dar doces com coberturas de açúcar ou mais ácidos, que, por alterarem o PH da saliva, além de promoverem a acumulação de placa bacteriana, também geram erosão ácida, destruidora do esmalte. Além disto, a melhor altura do dia para os ingerir é sempre após uma das refeições.

Devem também evitar-se doces que sejam muito rijos, como caramelos ou amêndoas muito duras, por aumentarem o risco de partir ou lascar algum dente.

Ainda que essenciais ao longo de todo o ano, os cuidados com a higiene oral são particularmente importantes nesta época. Por isso, as crianças devem escovar bem os dentes, principalmente após o consumo de alimentos açucarados. Paralelamente, o fio dentário remove os restos de alimentos que possam ter ficado entre os dentes, sendo, por isso, também muito importante garantir que as crianças, com idade para o fazer, o utilizam pelo menos uma vez por dia.

Manter estes hábitos de higiene oral, evitar os excessos e estar atento nesta altura festiva são comportamentos essenciais para garantir que a celebração da Páscoa não implica o aparecimento de complicações nos mais novos. Assim, é possível aproveitar os doces que esta época traz, sem descurar da saúde oral, evitando surpresas nos tempos seguintes.