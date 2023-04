Na Fonoteca do Porto, em hora de ponta, descobre-se música, fazem-se amigos

Discos, um tema agregador e uma pequena comunidade de ouvintes: há um ano que, todas as quartas-feiras, há Hora de Ponta — uma hora de escuta e partilha de música — na Fonoteca Municipal do Porto.

Todas as quartas-feiras, às 18h, há pequenas comunidades de ouvintes que se formam na Fonoteca Municipal do Porto, perto da estação de Campanhã. Pessoas de diferentes gerações e nacionalidades juntam-se no pequeno espaço inundado de discos, onde o responsável por este arquivo, Armando Sousa, põe a tocar uma selecção de músicas subordinadas a um tema. Durante cerca de 60 minutos, ouvem-se canções pouco conhecidas, discutem-se questões relevantes associadas ao repertório, quer artísticas quer sociais, e conhecem-se pessoas — todas com interesses e profissões diferentes, mas com a mesma curiosidade musical, a mesma abertura para conhecer coisas novas. Estes eventos constituem a iniciativa Hora de Ponta.