O seu cartão do banco é de plástico? Talvez isso mude em breve

A Mastercard quer que o plástico das carteiras dos consumidores cause menos danos ao ambiente. A partir de 2028, a empresa exigirá a todos os bancos que emitem um dos seus cartões de pagamento que utilizem materiais sustentáveis, uma vez que procura retirar da sua rede os plásticos de primeira utilização, PVC, de acordo com uma declaração feita esta quarta-feira. As alternativas aceitáveis incluem plásticos reciclados ou de origem biológica.

A mudança surge numa altura em que os especialistas se preocupam cada vez mais com o custo que o vício global de plástico irá assumir nos esforços mundiais para limitar as emissões de gases com efeito de estufa. O plástico foi responsável por 1,8 mil milhões de toneladas métricas de emissões de gases com efeito de estufa em 2019, ou 3,4% do total global, mais do que a percentagem contribuída pelo sector da aviação.

"A Mastercard está empenhada em fazer avançar a acção climática e reduzir o desperdício, conduzindo o nosso negócio para emissões líquidas zero e alavancando a nossa rede e escala para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono e regenerativa", disse Ellen Jackowski, a principal responsável pela sustentabilidade da Mastercard, na declaração.

"Temos estado a testar estes cartões em condições rigorosas. Temos uma máquina, por exemplo, que dobra os cartões centenas de vezes para ver o quanto eles podem resistir à pressão". Ajay Bhalla, presidente da Mastercard na área da cibernética e inteligência de mercado

Há muito que se sabe que o plástico popularmente utilizado para fazer cartões – policloreto de vinila​, ou PVC – não pode ser produzido de forma sustentável e que é tecnologicamente desafiante reciclar o material. Assim, em 2018, a Mastercard estabeleceu uma parceria com um conjunto de fabricantes de cartões para começar a estudar alternativas. Na altura, a empresa descobriu que cerca de 6 mil milhões de cartões de pagamento em plástico estavam a ser feitos todos os anos.

Três anos depois, a Purchase, N.Y.-based Mastercard introduziu um "selo" que as entidades emissoras podiam imprimir nos seus cartões que certificava que os seus produtos eram feitos de forma sustentável a partir de "plásticos recicláveis, reciclados, de origem biológica, sem cloro, degradáveis ou oceânicos", disse a empresa em 2021.

Resistência

Desde que a Mastercard introduziu o programa opcional em 2018, mais de 300 bancos e outras instituições financeiras inscreveram-se, fazendo a transição de quase 170 milhões de cartões para materiais reciclados ou de base biológica.

Os bancos terão a opção de escolher plásticos reciclados que pareçam e tenham uma sensação ao toque semelhante à dos materiais que utilizam actualmente, disse Bhalla. Com a sua última mudança, a Mastercard exigirá que todos os cartões recentemente fabricados passem pelo seu processo de certificação antes que um auditor externo valide as alterações.

"Já há algum tempo que nos esforçamos muito", disse Bhalla. "Estamos agora a dar o passo final onde dizemos que queremos que todos os nossos cartões sejam feitos com este novo material."