A casa de Lovedeep e de outros 150 imigrantes no Algarve é um colchão num armazém sem janelas

Quando procurou uma vida melhor, Nima Thuldai escolheu Portugal​. Chegou do Nepal em 2020 e vive hoje numa casa de um prédio no centro de Olhão. Ele e o irmão, este último há mais tempo em Portugal, são sócios de uma empresa que faz a ponte entre os imigrantes do Nepal, Índia ou Bangladesh e os portugueses que têm pomares ou plantações de mirtilos e framboesas no Algarve. São os chamados intermediários, com quem os trabalhadores mantêm o único elo laboral em Portugal.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt