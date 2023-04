Ataque contra aldeia na Nigéria causa pelo menos 46 mortos

Quarenta e seis corpos foram encontrados depois de atiradores terem atacado uma aldeia no centro-norte da Nigéria, revelaram fontes do governo local.

O ataque ocorreu na quarta-feira na aldeia de Entekpa Adoka, lar da comunidade Umogidi, no estado de Benue, onde os confrontos são comuns entre pastores nómadas e agricultores instalados que competem por terras e recursos.

Paul Hemba, conselheiro de segurança do governador do estado de Benue, explicou, na sexta-feira, que os corpos das vítimas foram encontrados e recuperados e que “muitas pessoas continuam desaparecidas, pelo que o número dos mortos pode ser mais elevado”.

De acordo com o diário britânico The Guardian, Paul Hemba acrescentou que os pastores de etnia fula têm vindo a atacar as comunidades locais no último mês. "Os soldados foram enviados para a área, por isso a situação está agora um pouco mais calma", destacou.

O motivo do ataque não está claro, mas Benue tem sido um dos estados mais afectados pelos confrontos entre agricultores e pastores que são acusados de destruir terras agrícolas com o gado.

Bala Ejeh, presidente do governo regional da cidade de Otukpo, em Benue, avançou, citado pelo The Guardian, que o ataque aconteceu numa altura em que as pessoas estavam de luto por três outras pessoas que morreram um dia antes. Segundo Bala Ejeh, 46 corpos foram recuperados até à data, incluindo o do seu próprio filho e dois familiares.

Segundo o governador Hyacinth Iormem Alia, citado pela agência Europa Press, o ataque foi alegadamente perpetrado pelos pastores fulas.

De acordo com estimativas do jornal nigeriano Punch, citadas pela Europa Press, pelo menos 60 pessoas foram mortas nas últimas quatro semanas no estado nigeriano de Benue. O Governo nigeriano culpa os pastores fulas por ataques que provocaram 172 mortos em 2022 e 104 mortos este ano, tendo mesmo atribuído mais de 2100 mortes a estes grupos só em 2021.