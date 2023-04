Modernização da DGEG e da APA está “nas mãos” de Medina, diz Apren

Metas de renováveis para 2030 vão subir e a associação do sector pede ao Ministério das Finanças que alivie as “restrições orçamentais” das entidades licenciadoras.

O Governo já lançou o processo de revisão do Plano de Energia e Clima (PNEC) 2030 – o rascunho deve ser entregue em Bruxelas até final de Junho – e com ela virão metas de instalação de renováveis mais ambiciosas, alinhadas com as novas directrizes europeias.