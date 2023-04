Nicholas Carr: “O TikTok aperfeiçoou o modelo da distracção”

Há 15 anos, o escritor norte-americano Nicholas G. Carr escreveu um artigo chamado Is Google making us stupid? (Estará o Google a tornar-nos estúpidos?) para a revista The Atlantic. Este ensaio crítico da forma como a Internet pode afectar a nossa capacidade de manter a atenção durante um período prolongado de tempo foi altamente debatido. Alguns elogiaram-no por ter ajudado a acelerar um debate sobre a possível influência das tecnologias no nosso cérebro. Outros acharam que o texto era alarmista.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt