Estudo mostra que as declarações do ChatGPT sobre um dilema moral podem definir a nossa posição – e sem nos apercebermos. Investigadores alertam para necessidade de mais literacia digital.

É um dilema clássico, com o qual possivelmente já se terá cruzado: “É correcto sacrificar uma pessoa para salvar outras cinco pessoas?” A filosofia e a ética debruçam-se sobre esta premissa com frequência. Mas a inteligência artificial também. Mais concretamente, o próprio ChatGPT deu uma resposta. Sempre com muitas reservas, umas vezes referia que “é importante salvar o máximo de vidas possível”, noutras que “nunca é correcto sacrificar a vida de uma pessoa para salvar outras cinco”. Mais: quando os humanos lêem a resposta do ChatGPT, são influenciados por ele e tendem a ter a mesma opinião e argumentação.