Uso de máscara deixa de ser obrigatório em hospitais e lares

O Governo aprovou esta quinta-feira o fim da última réstia que prevalecia quanto à obrigatoriedade de uso de máscaras, que deixam de ser obrigatórias em estabelecimentos de saúde e lares.

No final da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, revelou que “foi aprovado o decreto lei que determina o fim da obrigatoriedade do uso das máscaras nos estabelecimentos e serviços de saúde, bem como nas estruturas residenciais de acolhimento ou serviço de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, e nas unidades da rede nacional de cuidados continuados".

A governante socialista conclui notando que nestes locais "a obrigatoriedade do uso da máscara existia até aqui". Estas mudanças entrarão em vigor depois de publicação do diploma em Diário da República.

A obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos de saúde e lares de idosos foi adoptada na sequência da pandemia de covid-19, que implicou a aplicação de restrições de vária ordem no país a partir de Março de 2020. O novo coronavírus causa mais de 26 mil mortes em Portugal.

Em comunicado, o Ministério da Saúde explica o fim desta obrigatoriedade do uso de máscaras tendo em conta a "revisão das medidas tem em conta a evolução epidemiológica".

"Considerando a evolução epidemiológica da covid-19 em Portugal e no mundo, o Governo decidiu rever as medidas de saúde pública vigentes, garantindo que permanecem adequadas e proporcionais à actual situação. Assim, terminado o período de Outono/Inverno, de maior intensidade na circulação de vírus, e ouvidos os serviços competentes, determina-se o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras na comunidade", pode ler-se na nota enviada pelo ministério liderado por Manuel Pizarro.

O Ministério da Saúde acrescenta que a utilização de máscaras "deixa de ser obrigatória nas áreas não clínicas dos estabelecimentos e serviços de saúde e instalações similares", porém "nas áreas clínicas, cada estabelecimento ou serviço de saúde terá autonomia para adoptar ou não a utilização de máscaras, consoante a tipologia de doentes e de procedimentos, de acordo com as orientações técnicas a adoptar localmente". Isto é, caberá aos estabelecimentos de saúde decidir se se deve, ou não, manter a necessidade do uso de máscaras.

O mesmo comunicado refere ainda que no caso de "estruturas residenciais de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados", continuará a ser "recomendada" a utilização de máscara para "visitantes e profissionais em situações de proximidade com residentes em situação de maior vulnerabilidade".

Considerando que a "pandemia reforçou a ideia de que a utilização de máscaras na comunidade é uma medida eficaz na prevenção" do vírus em causa, importância essa que persiste "sobretudo em ambientes e populações com maior risco para infecção por SARS-CoV-2". Como tal, o Governo sublinha que "o uso da máscara continua a ser fortemente recomendado para as pessoas com covid-19, sempre que estejam na presença de outras pessoas até ao 10.º dia após a data do início de sintomas ou do teste positivo".

Deste modo, o executivo define duas circunstâncias em que se mantém a recomendação da utilização de máscaras: "Por pessoas mais vulneráveis, nomeadamente, pessoas com doenças crónicas ou em situação de imunossupressão, com risco acrescido para covid-19 grave, quando em situação de risco aumentado de exposição, principalmente se se encontrarem em ambientes fechados, em aglomerados" ; o uso de máscara deve ser adaptado "à situação clínica individual, nomeadamente, às situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória, ou outras patologias, mediante avaliação caso a caso pelo médico assistente."