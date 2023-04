Imobiliária compra participação de 10% na Global Media por 1,5 milhões

A Global Media Group tem um novo accionista. Segundo avança o Jornal de Negócios esta quarta-feira, a Mendes Ferreira Limitada, empresa que actua no sector imobiliário, comprou uma participação de 10% no capital da empresa que detém títulos como o Diário de Notícias ou o Jornal de Notícias, por 1,5 milhões de euros, o que avalia o grupo, assim, em 15 milhões de euros.

Fundada nas Caldas da Rainha em 2007, a Mendes Ferreira é detida pelo empresário Arlindo Mendes Ferreira e pela sua mulher, Ana Maria Castanheira Tomás. A empresa actua no sector do imobiliário, mas, também, na prestação de serviços de consultoria estratégica, "serviços conexos com as actividades sociais e "serviços médicos de gastrenterologia", de acordo com a informação disponibilizada no portal de actos societários do Ministério da Justiça.

De acordo com a informação mais recente disponibilizada no portal da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), relativa a 2020, a Global Media é detida, maioritariamente, pelo empresário José Pedro Carvalho Reis Soeiro (com uma participação de 35%), a KNJ Global (empresa controlada pelo macaense Kevin Ho, com uma participação de 32,25% no grupo de comunicação português), a Olivemedia (empresa de Joaquim Oliveira, com uma participação de 19,25%) e o Grupo Bel, detido pelo empresário Marco Galinha, com uma participação de 10,5%.

Nesta estrutura accionista, sobra uma participação de 3% para se chegar à totalidade do capital da empresa, cuja propriedade não está disponibilizada no portal da ERC, nem em qualquer documentação pública da própria Global Media.

Com a entrada da Mendes Ferreira no grupo, não fica claro como ficará distribuído o capital da Global Media, ou seja, não se sabe quais os actuais accionistas que venderam uma parte ou a totalidade das suas participações.

A entrada do novo accionista acontece depois de, no início deste ano, ter sido anunciado o despedimento de mais quatro jornalistas do Diário de Notícias, uma das publicações detidas pela Global Media. Em 2008, o Diário de Notícias contava com mais de 60 jornalistas. Já este ano, e três despedimentos colectivos depois, o último dos quais em 2020, a redacção conta agora com 18 jornalistas, dos quais quatro juniores, mais três directores e nove editores.