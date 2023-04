Frank Lampard assume Chelsea até final da época

O antigo internacional inglês Frank Lampard regressa ao comando técnico do Chelsea, cargo que ocupará até final da temporada, informou esta quinta-feira o emblema londrino, 11.º classificado da Liga inglesa de futebol.

"O Chelsea FC anuncia que Frank Lampard será o treinador até final da época", comunicaram os "blues", com o antigo médio a ser o terceiro técnico da temporada, após os despedimentos do alemão Thomas Tuchel, em Setembro, e de Graham Potter, no passado domingo.

Lampard, que tem uma carreira emblemática enquanto jogador do Chelsea, com o qual venceu três campeonatos e uma Liga dos Campeões, regressa a Stamford Bridge novamente como treinador, depois de ter desempenhado o cargo entre 2019 e 2021.

"Estamos entusiasmados em dar as boas-vindas ao Frank no regresso a Stamford Bridge. Frank integra o Hall of Fame da Liga inglesa e é uma lenda neste clube", referiram em comunicado os proprietários do emblema londrino, Todd Boehly e Behdad Eghbali.

Na mesma nota, indicam que continua o processo para encontrar um treinador, mas que a opção por Frank Lampard foi no sentido de ter um "plano estável" para o que falta disputar nesta época, em que está a meio da tabela na Liga e nos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O Chelsea fez um grande investimento no mercado de inverno, em que contratou Enzo Fernández ao Benfica, por 121 milhões de euros, e João Félix, cedido pelo Atlético de Madrid, entre outros. Sábado, os "blues" visitam o Wolverhampton em jogo da 30.ª jornada, e na quarta-feira o Real Madrid, na primeira mão dos quartos-de-final da Champions.