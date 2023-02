Milhões do Chelsea diluídos em contratos de longo termo têm os dias contados

O Chelsea gastou mais de 360 milhões em oito jogadores, só em Janeiro. Mais do que a soma despendida por italianos, alemães, franceses e espanhóis, em conjunto. Só Enzo Fernández custou uma verdadeira fortuna ao emblema londrino: 121 milhões de euros, um novo recorde da Premier League por um jogador, verba que constitui recorde absoluto em termos de centrocampistas.

Desde a chegada a Stamford Bridge do norte-americano Tod Boehly, sucessor de Roman Abramovich na cadeirão dos “blues”, os contratos milionários ganharam novo e inesperado fôlego. Tudo sem, aparentemente, accionar os alarmes do fair-play financeiro — figura criada há 12 anos para evitar gastos excessivos, impondo um limite fixado em 60 milhões de euros negativos entre contratações e vendas de activos, num período de três anos, para além da fasquia (até 70 por cento das receitas) colocada ao nível de vencimentos e comissões.

Chelsea have blown up the transfer market ?? pic.twitter.com/gZsN1xeO3A — GOAL (@goal) February 1, 2023

Algo que já motivou uma posição da UEFA, que a partir da próxima temporada implementará medidas tendentes a compensar este vazio encontrado e explorado pelo campeão europeu de 2020-21, escapando a multas ou à exclusão de competições europeias. O fenómeno poderia sugerir que o Chelsea encontrou a fórmula capaz de iludir os regulamentos da UEFA e da própria Premier League, que impôs limites nos prejuízos dos clubes a cada triénio.

Mas como? Peguemos no exemplo de Enzo Fernández, cujo vínculo é válido até 2031, o que representa um contrato de oito épocas e meia, modelo decalcado do proposto ao ucraniano Mykhailo Mudryk, contratado ao Shakhtar Donetsk, para não mencionar os igualmente longos vínculos de Wesley Fofana (2030) ou Benoit Badiashile (2029).

O período anormalmente longo destes acordos permitiu que as verbas desembolsadas fossem diluídas no tempo de vigência do contrato, amortizando o valor de transferências leoninas que de outra forma jamais poderiam estar em conformidade com o fair-play financeiro.

Nessa medida, a UEFA passará a limitar a cinco anos a possibilidade de “amortizar” os contratos, o que já não irá a tempo de corrigir os acordos entretanto celebrados. O expediente a que o Chelsea recorreu não poderá, por isso, ser replicado nestes moldes futuramente.

No fundo, a medida pretende corrigir um desvio que tanto poderia transformar o plano do Chelsea na solução perfeita a curto prazo, como redundar num potencial pesadelo. Na realidade, contratos de longo termo podem sempre revelar-se desafio demasiado exigente para as administrações do clubes: nos casos em que os jogadores singrem e despertem a cobiça de emblemas com maior disponibilidade financeira, a protecção pode resultar em pleno.

Mas se uma contratação, por qualquer motivo — basta uma vulgar mudança de treinador —, falhar, o clube ficará com o ónus de um substancial encargo extra, concorrendo para o agravamento de situações laborais que frequentemente levam à marginalização de activos.

Chelsea have five signings in the top 10 biggest deals this January ?? pic.twitter.com/3wy21bb7J1 — Informedgh (@g_hinformed) February 1, 2023

Com um tecto de 25 jogadores por plantel, sendo que só 17 podem ser recrutados (para não estrangular a formação), clubes como o Chelsea teriam de rapidamente rever a política de contratações de forma a não hipotecarem o futuro, tornando-se excedentários, com os custos inerentes. Algo com que os maiores clubes portugueses lidam há décadas e que já levantou inúmeras questões no que diz respeito a jogadores emprestados.

Mas, mesmo com as novas limitações projectadas pela UEFA, o problema não fica sanado. Os valores envolvidos são de tal ordem que qualquer oscilação em matéria de receitas pode arrastar um clube para uma espiral suicida. Basta, a este nível, uma quebra desportiva e a saída de um contexto de Champions para uma Liga Europa. O próprio comprometimento de um investidor estrangeiro pode levantar questões que os adeptos dos clubes não deixarão de equacionar caso as estratégias se revelem ruinosas.