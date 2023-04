Coldplay: bilhetes a partir de 20 euros à venda esta quinta-feira

O lugar do bilhete só será conhecido uma semana antes do concerto. O valor dos bilhetes varia entre os 20 euros e os 150 euros, como estava inicialmente estabelecido.

Se não conseguiu comprar bilhete para os concertos dos Coldplay, poderá tentar novamente a partir das 10h desta quinta-feira. E há uma novidade: alguns bilhetes serão vendidos a 20 euros.

De acordo com a promotora do espectáculo em Portugal, Everything Is New, “os Coldplay anunciam os Infinity Tickets, bilhetes da Music of the Spheres World Tour, que permitem aos fãs o acesso ao espectáculo a um preço acessível. Estes bilhetes têm um valor facial de 20 euros, nominativos e limitados a máximo de dois bilhetes por pessoa, sendo que têm de ser adquiridos em par (localizados um ao lado do outro)”.

No entanto, só vão saber a partir de que lugar do estádio vão assistir ao espectáculo na semana anterior aos concertos (entre 8 e 12 de Maio), uma vez que a localização dos bilhetes é “aleatória”. Os Infinity Tickets poderão ser adquiridos na Ticketline.

Juntamente com estes bilhetes vão ser colocados à venda os habituais “bilhetes de produção”, cujo valor varia entre os 65 e os 150 euros, como estava inicialmente estabelecido.

A primeira parte do espectáculo estará ao encargo de Bárbara Bandeira e da britânica Griff. Nos dias 17, 18, 20 e 21 de Maio, os Coldplay actuam no Estádio Cidade de Coimbra, sendo que os bilhetes para as quatro datas esgotaram em Agosto de 2022.