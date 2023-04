A Chorona: o lamento da história

Há tanto filme a debater-se por ganhar espaço que não é surpreendente que um objecto tão interessante como A Chorona se perca algures pelo meio: estreado na paralela Giornate degli Autori de Veneza em 2019, a terceira longa do guatemalteco Jayro Bustamante passara em Portugal no MOTELX antes de aparecer agora em sala e na plataforma de streaming dedicada ao cinema de género Filmtwist. E não é surpreendente porque A Chorona não encaixa precisamente em nenhuma das caixas onde se quiser metê-lo: é um “filme de autor” de uma cinematografia rara que mergulha a fundo na história da Guatemala, mas é também um filme de género no limiar do terror e do thriller político, propositadamente difuso e altamente definido.

