Negociações entre ministério e professores vão continuar e as greves também

As negociações sobre aquilo a que o Ministério da Educação (ME) chama “correcção das assimetrias” provocadas pelo congelamento das carreiras vão prosseguir, pelo menos, por mais duas reuniões, informou o líder da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Mário Nogueira, à saída da ronda realizada nesta quarta-feira entre a tutela e os sindicatos, em representação da plataforma sindical de nove organizações.

Este prolongamento é encarado como uma oportunidade “importante” para que a luta dos professores continue em prol da recuperação integral do tempo de serviço congelado, disse Nogueira, sugerindo que da parte do ME a vontade seria pôr ponto final nas negociações já nesta quarta-feira. Os sindicatos esperam agora que, durante este tempo, “o Governo tome a decisão política de que na mesa de negociações deixe de estar um conta-gotas”.

Em entrevista à SIC, na semana passada, o primeiro-ministro António Costa voltou a descartar liminarmente a hipótese de o Governo vir a aceitar a recuperação integral do tempo de serviço para além do que já foi devolvido – dois anos, 19 meses e 18 dias. Para a contagem integral faltam ainda seis anos, seis meses e 23 dias.

A reunião com a plataforma dos nove demorou mais duas horas do que o previsto, enquanto do lado de fora algumas dezenas de professores protestavam, ao mesmo tempo que lembravam o “Não paramos”, repetido ao longo dos últimos meses.

“Só há uma maneira de corrigir as assimetrias existentes na carreira docente, que é a contagem integral do tempo de serviço. E acabar com vagas e quotas”, insistiu o líder da Fenprof, confirmando que sem se ter alcançado este patamar as greves de professores vão continuar, já a partir do dia 17 com o início de 18 dias de paralisações regionais.

“Estamos absolutamente disponíveis para encontrar um faseamento para a recuperação do tempo de serviço congelado que ainda não foi devolvido (seis anos, seis meses e 23 dias). Pode ser até ao final da legislatura, se necessário até podemos ir mais longe”, frisou também Nogueira. E o ministro o que disse sobre esta questão? “O ministro em relação a isto não diz nada. Nesta matéria não tem autonomia para decidir, é uma espécie de delegação das Finanças.”

“Total disponibilidade para a negociação”

Também o Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) manifestou “total disponibilidade para a negociação” de forma a poderem dar o seu “contributo”. “Vamos manter-nos abertos à negociação para defender o que consideramos justo: a devolução na íntegra dos seis anos, seis meses e 23 dias” de tempo de serviço congelado, frisou a dirigente do Stop Carla Piedade.

O Stop tem pré-avisos de greve entregues até 16 de Abril. Se vão existir mais após essa data é algo que as “comissões de greve” decidirão, adiantou, frisando que “o próximo grande momento” para o qual se estão a preparar é a nova manifestação marcada por este sindicato para o dia 25 de Abril.

Quanto ao projecto de decreto-lei apresentado pelo ME, Nogueira voltou a repetir que no que toca ao tempo de serviço esta é “uma proposta de recuperação zero”. Quanto ao resto é “um projecto muito equívoco e pouco claro nas soluções que propõe”, o que levou a que as “dúvidas sejam ainda maiores” hoje do que eram depois da primeira proposta apresentada em Março. “Pareceu-nos até que o próprio ministério ficou surpreendido por algumas das perguntas colocadas e que terá necessidade de ir perceber qual a solução que está a propor”, acrescentou.

Para a próxima semana ficou marcada uma “reunião técnica” para esclarecer as dúvidas existentes. A que se seguirá, ainda sem data marcada, uma outra sessão negocial.

O projecto de decreto-lei apresentado pelo ME mantém a progressão ao 5.º e 7.º escalões dependente da abertura de vagas pelo Governo, embora o seu número passe a ser igual ao dos docentes em condições de progredir. Isto no tempo mais próximo e só para um universo predefinido de professores.

Serão abrangidos pelas medidas para a “regularização das assimetrias” todos os docentes que estão em funções desde o ano lectivo de 2005/2006 e que tenham apanhado com os dois períodos de congelamento a carreira (2005-2006 e 2011-2018).