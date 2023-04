Directores criticam ministério por abrir inscrições para exames nacionais nas férias da Páscoa

Período não coincidia com férias antes, possibilitando que docentes e alunos debatessem opções. Prazo arrancou nesta terça-feira e no secundário serão feitas provas para efeitos de acesso ao superior.

As inscrições para os exames nacionais deste ano lectivo arrancaram nesta terça-feira, anunciou ao início do dia o Ministério da Educação (ME), prolongando-se durante duas semanas, até 17 de Abril. Ou seja, o prazo vai coincidir quase inteiramente com o período de férias de Páscoa, ao contrário do que é habitual. Essa circunstância merece duras críticas da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).