Nasceu a primeira sidra biológica da Madeira

A Sidra Coop Bio é produzida no Jardim da Serra, Câmara de Lobos, com peros e maçãs biológicos.

Chama-se Sidra Coop Bio e é a primeira sidra natural com certificação biológica da ilha da Madeira, apresentada oficialmente em finais de Março.

O projecto nasceu em 2021, quando a Cooperativa de Produção e Consumo Liberdade (Cal), do Jardim da Serra, decidiu “adquirir os peros e as maçãs biológicos da localidade para produzir a primeira sidra biológica” da região autónoma. Além da certificação relativa ao modo de produção, a sidra tem ainda o selo de Indicação Geográfica (IG).

A fruta vem de vários produtores da freguesia, no concelho de Câmara de Lobos, e inclui “diferentes variedades, muitas delas muito antigas e pouco conhecidas”, nota o comunicado de imprensa. Entre elas, destaca-se o pêro Domingos, “o mais relevante da zona”, “de sabor bastante balanceado entre a doçura e a acidez que caracteriza a fruta madeirense”.

Resultado? Uma sidra natural “equilibrada, de cor amarelo-citrina, aroma de médio a intenso, com alguma adstringência, amargor e doçura ligeiros, e acidez média”.

A produção foi feita na Sidraria do Santo da Serra, espaço que pertence à rede de Sidrarias do Governo Regional da Madeira, e o lote conta com cerca de 1100 garrafas de 75 cl. Foi ainda produzido e engarrafado um segundo lote, sem certificação biológica mas com selo de Indicação Geográfica.

Apesar de o projecto ser recente, a Sidra Coop Bio já tinha sido distinguida no Concurso Europeu de Sidras Naturais – Madeira 2022, com o prémio Melhor das Melhores, na categoria Prata, e o troféu Planeta Terra.

A sidra da Madeira, considerada como Indicação Geográfica pela Comunidade Europeia em 2020, é uma bebida obtida através da fermentação natural do “sumo proveniente do corte, trituração, esmagamento e prensagem de maçãs/peros e, por vezes, também de peras de produção local”, “exclusivamente” cultivadas na Madeira, e “elaborada seguindo os modos de produção tradicionais ou particulares da ilha”. Não tem adição de açúcares nem corantes.

“A Sidra da Madeira IG tem características muito próprias de acidez e secura resultantes de 100% de fruta da região, com especial destaque para muitas variedades de maçãs que existem desde o tempo dos primeiros habitantes da ilha”, destaca ainda a nota de imprensa.