Mercedes EQE SUV promete luxo e aventura sem esquecer sustentabilidade

Sustentabilidade, inteligência, aventura, luxo. Estas são algumas das palavras-chaves usadas pela equipa da Mercedes-Benz para descrever o novo EQE SUV. O mais recente veículo eléctrico da marca alemã tem uma autonomia que vai até 590 quilómetros, uma ampla oferta de sistemas de assistência à condução e mais componentes fabricados a partir de material reciclado. Consoante o modelo, a potência oscila entre 180 kW e 300 kW (241cv e 402cv, respectivamente).

O carro é inegavelmente parte da família EQ, com a característica faixa preta na dianteira a substituir a tradicional grelha e a estrela da Mercedes-Benz ao centro. A fabricante apresenta o carro como uma proposta menor e mais versátil do EQE (tem nove centímetros a menos de comprimento), mas o visual desportivo lembra o topo de gama EQS SUV. A versão EQE dirige-se a um público mais jovem, interessado em viagens longas e com igual consciência ambiental. Mas, com preços a começar nos 83 mil euros (cerca de menos 40 mil que o EQS SUV), terão de ser jovens com um grande poder de compra.

Mais do que reafirmar a aposta na sustentabilidade, a Mercedes-Benz parece querer mostrar que, em 2023, a palavra pode ser sinónimo de luxo. A arquitectura eléctrica permite um habitáculo espaçoso e recorre a uma bomba de calor para expandir o alcance do carro. O interior dá a impressão de ser forrado a camurça, mas é microfibra, sendo que 40% do material é produzido a partir de matérias-primas recicladas, como antigos pneus e pegas de carros. O design desportivo inclui vários spoilers — nas laterais, no tejadilho, nas luzes traseiras — que facilitam a passagem do ar, aumentando o alcance do carro em até dois quilómetros. É um incremento pequeno que a marca faz questão de acentuar.

“Eficiência é um carro que junta um consumo económico a um alcance maior. Isto começa logo com a escolha de um visual aerodinâmico”, resume Michael Weiss, gestor da condução eléctrica da plataforma EQ, na apresentação do carro num evento na Ericeira, no final de Março.

À semelhança de outras marcas, a Mercedes-Benz tem planos para se tornar 100% eléctrica até ao final da década, “onde as condições de mercado o permitam”. Na Europa, será uma necessidade: em Fevereiro, o Parlamento Europeu aprovou formalmente uma lei que proíbe a venda de carros novos ligeiros de passageiros e de mercadorias a gasolina ou a gasóleo na União Europeia a partir de 2035.

Foto O design do carro foi pensado para aumentar o alcance Mercedes-Benz

Resolver a range anxiety

A Mercedes-Benz espera usar o EQE SUV para eliminar dúvidas com a chamada range anxiety. Apesar do progressivo aumento do alcance dos carros eléctricos, muitos consumidores continuam preocupados com a autonomia destes veículos, particularmente em viagens longas.

Além do design aerodinâmico, o novo SUV usa uma bomba de calor — um conceito emprestado de sistemas de aquecimento domésticos — que aspira ar do exterior, comprime-o, e, em seguida, utiliza o calor do condensador para aumentar a temperatura da bateria e do interior do carro. Esta solução reduz o consumo de energia da bateria no sistema de aquecimento, aumentando o alcance até 10%. É particularmente útil em países com temperaturas mais baixas, onde a bateria pode demorar mais para aquecer no arranque.

O novo SUV da Mercedes-Benz também apresenta um sistema de “recuperação inteligente”, capaz de parcialmente recarregar a bateria do veículo através da conversão do movimento rotativo das rodas em energia eléctrica durante períodos de desaceleração ou travagem.

A arquitectura desenvolvida especificamente para veículos eléctricos, permite um interior espaçoso Mercedes-Benz AG/Daniel Maurer Sistema de infoentretenimento MBUX ANDRE TILLMANN/Mercedez-Benz A EQE SUV vem com uma mala de 520 litros Mercedez-Benz Fotogaleria A arquitectura desenvolvida especificamente para veículos eléctricos, permite um interior espaçoso Mercedes-Benz AG/Daniel Maurer

Modelos 4x2 ou 4x4

O BMW iX será um dos maiores concorrentes do EQE SUV. Ao todo, a Mercedes-Benz oferece quatro versões do novo eléctrico. Há dois modelos com tracção a duas rodas (o EQE 300 e EQE 350+), com uma potência de 180 kW e 215 kW, respectivamente, e dois modelos com tracção a quatro rodas (EQE 350 4MATIC e EQE 500 4MATIC), com uma potência que vai até 300 kW. Os modelos 4x4 são ideais para terrenos mais irregulares e podem rebocar cargas até 1800 quilos. Os modelos 4x2 suportam cargas até 750 quilos. A força gerada pelo motor varia entre 550 Nm para o EQE 300 e 858 Nm para o EQE 500 4MATIC.

Independentemente do modelo, o habitáculo inclui o sistema de infoentretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience), introduzido em 2018, que usa inteligência artificial para se adaptar aos diversos utilizadores e é capaz de reconhecimento de voz. Os ecrãs incluem informação háptica (pequenas vibrações ao toque) para recriar a sensação de tradicionais botões e interruptores mecânicos.

A mala é maior que a da berlina EQE (520 litros em vez de 430 litros) e é possível ganhar mais espaço ao rebater os bancos traseiros (1675 litros, ao todo).

A produção do EQE SUV arrancou em Dezembro na fábrica da Mercedes-Benz em Tuscaloosa, nos EUA. O EQE tem previsão de chegada a Portugal para o segundo semestre de 2023. Os preços variam entre 83.478,50 euros para o EQE 300 (4x2, com uma potência de 180 kW e um binário máximo de 550 Nm) e 99,841 euros para o EQE 500 4 MATIC (4x4, com uma potência de 300 kW e um binário máximo de 845 Nm).