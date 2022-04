BMW iX, eléctrico à grande e à alemã

A aventura pelo mundo 100% eléctrico da BMW começou já há quase dez anos, quando lançou um irrequieto e tecnologicamente avançado i3, que, na época, destruiu a ideia de que os carros eléctricos eram algo sem graça, deixando até os mais cépticos com curiosidade, já que resolvia o grande problema da range anxiety com um pequeno depósito a gasolina que servia para alimentar o gerador, que por sua vez dava energia às baterias. No entanto, o carro, de quatro lugares, acabaria por não vingar como um sucesso de vendas, sobretudo pelo preço a que se apresentava (com extensor de autonomia, custava em 2013, quando os postos de abastecimento escasseavam, em torno de 44 mil euros). Foi, no entanto, um primeiro passo para chegar ao iX, cuja construção, tal como o i3, recorre a materiais leves e resistentes, como o aço de alta resistência e fibra de carbono.