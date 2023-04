Casper Ruud afasta João Sousa e Portugal do Estoril Open

O tenista português João Sousa foi, nesta quarta-feira, derrotado pela figura maior do cartaz de 2023 do Estoril Open. O norueguês Casper Ruud impôs-se ao vimaranense por 4-6, 6-2, 6-2 e alcançou a 100.ª vitória em torneios do ATP Tour em terra batida, deixando Portugal sem representantes no quadro de singulares masculinos.

Actualmente no lugar 147 do ranking ATP, e depois de um período de recuperação de algumas mazelas físicas, João Sousa surgiu no court embalado pelo triunfo da véspera sobre o italiano Giulio Zeppieri (121.º). Um triunfo que deixou ao português boas sensações e que terá contribuído para a boa entrada em cena nesta quarta-feira.

Top seed and world number 5 Casper Ruud beats the 2018 champ João Sousa 4-6, 6-2, 6-2 to reach the QFs in his @EstorilOpen debut. pic.twitter.com/mYQqtP9u8T — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 5, 2023

Num primeiro set em que se manteve sempre sólido, mesmo quando foi forçado a subidas à rede, Sousa conseguiu quebrar por uma vez o serviço a Ruud (5.º do ranking). O suficiente para ganhar o primeiro parcial (4-6) e forçar o adversário, num grande momento de forma, a elevar o nível para poder responder.

Com um serviço mais eficaz (69% de sucesso com o primeiro serviço contra 56% de Sousa), o norueguês, que marcou presença nas finais do US Open do torneio de Roland Garros em 2022, foi impondo aos poucos a potência do seu ténis e, à medida que o tempo ia passando, a sua superioridade veio ao de cima.

Após dois breaks, igualou o encontro com um parcial de 6-2 e, apesar da excelente réplica do português, mesmo nos momentos mais difíceis, a entrada no court para o terceiro set foi feita a um ritmo demasiado elevado, o que resultou em três breaks e na confirmação de um triunfo que acaba por surgir com naturalidade, após 2h13m.

UP A SET!



João Sousa holds to love to take the first set 6-4 against top seed Casper Ruud. Halfway to one of the best wins of his career! pic.twitter.com/eh06t2Sa0K — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 5, 2023

“No primeiro set, se calhar ele não estava tão habituado às condições de jogo e eu aproveitei. Depois o segundo e o terceiro sets foram parecidos, eu não consegui aguentar o meu serviço e, com uma vantagem confortável para ele, sem pressão, ele conseguiu soltar-se. Estes jogadores, quando isso acontece, são demolidores. Dei o que tinha e, apesar da derrota, estou contente com o meu nível”, resumiu João Sousa.

Nos quartos-de-final, Casper Ruud vai medir forças com o argentino Sebastian Baez, campeão do Estoril Open no ano passado, depois de o sul-americano ter afastado o compatriota Pedro Cachín, por 6-4 e 7-6 (7-2), em 2h14m, num encontro que chegou a estar interrompido para assistência a um adepto nas bancadas.

Mesmo sem tenistas no quadro de singulares (antes já haviam caído Pedro Sousa, Nuno Borges e Henrique Rocha), haverá portugueses em prova no quadro de pares, a começar pelo próprio João Sousa, que já na quinta-feira alinha ao lado do austríaco Dominic Thiem (outra das "atracções" do torneio), para defrontar a dupla composta pelo equatoriano Gonzalo Escobar e pelo francês Fabien Reboul.

E quem sabe se, mais à frente, o vimaranense não terá de enfrentar os compatriotas Francisco Cabral e Nuno Borges, que nesta quarta-feira iniciaram a defesa do título de pares com uma vitória sobre o monegasco Romain Arneodo e o austríaco Sam Weissborn, em 1h23m, por 6-3 e 7-6 (7-3).

Na próxima ronda, Cabral e Borges, que no ano passado se tornaram nos primeiros portugueses a conquistarem o Estoril Open na variante de pares, vão ter de enfrentar o neerlandês Robin Haase e o austríaco Philipp Oswald.