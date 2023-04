Nuno Borges afastado no Estoril Open

O segundo dia do quadro principal no Estoril reduziu o contingente de portugueses no quadro principal de quatro para apenas um. Enquanto João Sousa, vencedor em 2018, se manteve em prova, os outros três não tiveram a mesma sorte. Ao início da tarde, caíram o jovem Henrique Rocha e o veterano Pedro Sousa, e, ao final do dia, foi Nuno Borges, o número um português (65.º ATP), a perder com o francês Quentin Halys (80.º ATP) em dois "sets" - 6-3 e 6-4.

Frente a um especialista em "hardcourt" como é Halys, o tenista português bem tentou segurar o seu jogo de serviço e conseguiu salvar vários "break points" ao longo de toda a partida, mas o francês estava inspirado. Com um serviço poderoso e poucos erros cometidos, o francês dominou o encontro, não se deixou influenciar pelo público favorável ao homem da casa, foi quebrando o serviço ao português e nunca lhe permitiu que fizesse o mesmo - salvou oito pontos de "break".

Depois de um primeiro parcial sem grande história, Borges cedeu um dos seus jogos de serviço, mas não esteve longe de devolver o break no jogo em que Halys servia para ganhar. O francês pareceu um pouco nervoso, mas recuperou a compostura e fechou o segundo parcial a 6-4, num jogo que durou apenas 1h18m.

Nuno Borges vai agora iniciar a defesa do título de pares alcançado em 2022, fazendo de novo dupla com Francisco Cabral. Nesta quarta-feira, o par português irá defrontar na primeira ronda a dupla formada pelo monegasco Romain Arneodo e pelo austríaco Sam Weissborn.