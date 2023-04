João Sousa segue em frente no Estoril Open

João Sousa continua em prova no Estoril Open. O tenista vimaranense precisou de três sets para derrotar o italiano Giulio Zeppieri (n.º 121 ATP), num jogo de altos e baixos para o vencedor do torneio em 2018. Isso está bem expresso nos parciais (6-4, 1-6 e 6-3) com que Sousa bateu o jovem italiano em 1h45m de jogo, uma navegação mais ou menos tranquila no primeiro e terceiro "sets", e um colapso no segundo em que só ganhou um jogo de serviço.

Na ronda seguinte, Sousa terá pela frente o jogador mais cotado do torneio, o norueguês Casper Ruud, actual n.º 5 do ranking ATP e que, em 2022, foi finalista vencido em dois Grand Slam (Roland Garros e US Open). Será a quarta vez que Sousa e Ruud se defrontam, com vantagem total para o tenista nórdico nos três confrontos anteriores - o último foi na final do torneio de Genebra em 2022, com Ruud a triunfar em três sets, mas com o português a vender cara a derrota, ganhando um dos parciais e forçando dois "tie-breaks" num jogo que durou mais de três horas.