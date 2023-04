As “boys” estão bem: as Boygenius têm o disco

The Record é o primeiro longa duração do trio que une Lucy Dacus, Julien Baker e Phoebe Bridgers, um supergrupo de indie-rock que está mais famoso do que nunca.

Lucy Dacus, Julien Baker e especialmente Phoebe Bridgers não são as mesmas pessoas que eram em 2018. Nesse ano, as três editaram o primeiro EP do seu supergrupo de indie-rock Boygenius. Depois, deram alguns concertos e foi cada uma à sua vida a solo – com a ocasional mini-reunião em disco. Dacus e Baker foram tendo mais e mais atenção e respeito graças aos – bons – discos a solo que se seguiram.