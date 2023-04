Trump declara-se inocente depois de ouvir as mais de 30 acusações

O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, vai responder por 34 crimes de falsificação de documentos, tornando-se oficialmente no primeiro chefe de Estado norte-americano a ser acusado criminalmente pelo caso que envolve vários pagamentos de subornos a pessoas que tinham informações prejudiciais à sua imagem. As acusações foram conhecidas esta terça-feira, durante uma sessão no Tribunal Criminal de Manhattan. Trump, que lidera a corrida à nomeação do Partido Republicano para a eleição presidencial do próximo ano, declarou-se inocente.

