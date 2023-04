Funchal inaugura novo hotel cinco estrelas em edifícios do século XVII

O grupo Barceló acaba de inaugurar um novo hotel cinco estrelas no Funchal, unindo seis edifícios históricos do século XVII, localizados na Rua da Alfândega, em pleno centro histórico da cidade madeirense.

Além dos 111 quartos, dois restaurantes, e terraço com piscina e bar, destacam-se as “vistas panorâmicas impressionantes para o oceano Atlântico e para a Sé Catedral do Funchal”, além da decoração de interiores inspirada no artesanato regional.

O protagonismo do novo Barceló Funchal Oldtown, no entanto, vai para o projecto de reabilitação arquitectónica, “um dos mais desafiantes” para o grupo hoteleiro. Foram recuperadas as fachadas originais e lajes interiores de seis edifícios, incluindo a antiga sede da fábrica Bordados Oliveiras, e um edifício que pertencia à família Blandy’s, uma das fundadoras originais do comércio de vinho da Madeira e actualmente uma das maiores produtoras deste vinho fortificado.

Foto No terraço esconde-se a piscina, solário e bar: “uma das jóias da coroa”, com “uma vista espectacular sobre o mar” EDUARDO MCONDE/Barceló Hotel Group

Durante o processo de escavação, “realizado sob supervisão de uma equipa de arqueólogos locais”, foram encontradas “mais de mil peças de cerâmica do período colonial, restos de uma estrada do século XVI, um raspador de sapateiro do século XVII e moedas do século XVIII”, vestígios que “demonstram não só a importância histórica do edifício mas também a sua localização num enclave que, devido à proximidade do porto, o liga às origens da cidade”.

Todos os artefactos encontrados foram integrados na decoração do hotel, que procura ainda prestar uma “clara homenagem à riqueza do artesanato local, aos materiais nobres e aos bordados típicos madeirenses”, num projecto de design de interiores que alia estes elementos tradicionais a traços contemporâneos.

Os quartos e restaurantes, por exemplo, contam com “referências aos bordados e à cestaria de vime da ilha, nas suas cadeiras e assentos”, enquanto a Floresta Laurissilva da Madeira, classificada como Património Mundial da UNESCO desde 1999, surge representada “na decoração do lobby e na recepção do hotel através de elementos decorativos que recordam as folhas de louro pela cor e textura”, detalha o comunicado de imprensa.

Foto O hotel conta com 111 quartos, dois restaurantes, dois bares e três salas de reuniões EDUARDO MCONDE/Barceló Hotel Group

O novo Barceló Funchal Oldtown conta ainda com dois restaurantes e dois bares: A Bordadeira, restaurante à la carte, onde é servido um pequeno-almoço “baseado em alimentos orgânicos, sazonais e locais”; o Noz Café, num conceito “all day dining”, com terraço exterior; o bar do lobby; e o B-Heaven, o bar localizado no terraço do edifício, junto à piscina e solário, “uma das jóias da coroa”, com “uma vista espectacular sobre o mar”.

A nova unidade hoteleira vem reforçar a presença do grupo Barceló na ilha da Madeira, onde gere o Allegro Madeira, “um hotel moderno destinado exclusivamente para adultos e localizado a escassos minutos do centro do Funchal”.