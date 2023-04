França recusa parar os jogos para atletas no Ramadão se alimentarem

Numa decisão que já motivou polémica em França, o treinador do Nantes cortou da ficha de jogo um atleta que recusou quebrar o jejum do Ramadão. Apontou que não se trata de castigo, mas de protecção.

Na Liga francesa, os árbitros não poderão interromper os jogos para que os jogadores que cumprem o Ramadão poderem alimentar-se depois do jejum diário.

Ao contrário do que foi instruído aos árbitros da Liga inglesa, que já promoveram pausas em jogos que começam antes do pôr-do-sol, a decisão da organização do campeonato gaulês pretende manter uma índole apolítica.

“O futebol não tem em conta preceitos políticos, religiosos, ideológicos ou sindicais dos seus actores. Cabe às partes envolvidas garantirem que [o Ramadão] é respeitado”, cita a BBC, num e-mail enviado aos árbitros.

A Federação Francesa de Futebol remeteu o respeito pelo Ramadão para as partes envolvidas e as partes envolvidas já estão a tomar decisões.

Numa decisão que já motivou alguma polémica em França, o treinador do Nantes cortou da ficha de jogo um atleta que recusou quebrar o jejum.

Antoine Kombouaré apontou, ainda assim, que não se tratou de um castigo ou represália religiosa a Jaouem Hadjam, mas sim de apelo ao rendimento futebolístico e, em última análise, protecção física ao próprio atleta.

"Foi a escolha dele e eu respeito. Não é uma sanção, mas há um procedimento a seguir. Sabemos que não é um período fácil e estou pronto para apoiá-los se for necessário. Durante a semana não há problemas com os jogadores estarem em jejum, mas no dia de jogo não podes fazer jejum. E aqueles que optam por fazê-lo não entram na convocatória. Não quero que se lesionem", apontou, citado pelo L’Equipe.

A decisão sobre o que fazer com os jogadores muçulmanos em jejum não tem unanimidade. Inglaterra facilita, França dificulta, Kombouaré “corta” e há quem abdique. Mesut Özil, por exemplo, chegou a dizer que não acha compatível manter o ritual em dias de jogo. “Nos dias de jogo não posso fazer jejum. Pessoalmente, não acho compatível com a minha profissão de desportista. Não resulta. Ainda assim, respeito e admiro quem consegue fazer o jejum no Ramadão”.