Durante o Ramadão, ingleses vão parar os jogos para atletas se alimentarem

Há vários jogadores que cumprem o jejum do Ramadão na Liga inglesa e a ideia é permitir que bebam e comam algo durante os jogos nocturnos que decorram desta quarta-feira até 21 de Abril.

A época do Ramadão é sempre espinhosa para os atletas de alta competição, mas a Liga inglesa está a estudar a possibilidade de suavizar os efeitos do jejum nos atletas que cumpram a tradição muçulmana.

Segundo a Sky Sports, foram dadas instruções aos árbitros para pararem os jogos que decorram após o pôr-do-sol para que os jogadores possam utilizar esses segundos para interromperem o jejum.

Há vários atletas que cumprem esta tradição na Liga inglesa e a ideia é permitir que bebam e comam algo durante os jogos que decorram desta quarta-feira até 21 de Abril, período do Ramadão.

A indicação pressupõe também que os árbitros procurem informar-se, antes do jogo, de que atletas estarão em jejum, ainda que a paragem vá acabar, naturalmente, por ser utilizada por todos os atletas para beberem água e descansarem uns segundos.

Como recorda a Sky, esta pausa já chegou a acontecer há dois anos, num jogo do Leicester, mas não como uma indicação superior. Nesse jogo frente ao Crystal Palace, foram os jogadores e responsáveis das equipas que coordenaram com o árbitro essa pausa, para que Fofana e Kouyaté, atletas do Leicester, pudessem comer uma barra de gel e beber água.