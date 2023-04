Quais são as necessidades de um cão sénior?

A prevenção é sempre o melhor remédio, uma vez que os cães não comunicam com os tutores e quando manifestam sinais de doença já existem escassas opções terapêuticas.

A esperança média de vida de um cão é entre os dez e os 13 anos, mas existe uma variabilidade notória entre as raças e o tamanho. Geralmente, as de porte pequeno apresentam uma esperança média de vida superior às raças de porte grande a gigante, no entanto, graças à intervenção humana, há algumas excepções asssociadas aos tamanhos, cores, tipos de pelagem e conformação corporal e facial destes animais.

Também é verdade que, normalmente, os cães de raça pura apresentam mais problemas de saúde do que os rafeiros, uma vez que descendem muitas vezes de linhagens que apresentam uma pool genética reduzida, o que predispõe ao surgimento das doenças genéticas e hereditárias. Neste artigo vamos considerar um cão sénior a partir dos oito anos.

Que cuidados devo ter com a alimentação do meu cão sénior?

A alimentação de um cão sénior deve incluir sempre uma dieta com uma fonte proteica de origem animal de boa qualidade, cereais e uma quantidade de gordura adequada. Neste caso, não há marcas de eleição. Deves apenas escolher sempre uma ração específica para o teu animal.

Além da qualidade da dieta, é também importante a quantidade de alimento que dás ao teu cão. Deve comer duas a três vezes por dia e a porção de ração deve estar recomendada para o peso dele. Além disto, todos os alimentos extra (snacks) devem ser eliminados da dieta dele, mas se quiseres mimá-lo esporadicamente, podes incluir snacks saudáveis em quantidades reduzidas: biscoitos light, cenoura, brócolos, maçã e pêra.

Devo marcar-lhe um check-up anual?

Sim, sem dúvida. Todos os cães a partir dos oito anos devem fazer um check-up anual que inclua, no mínimo, uma avaliação do estado de saúde geral e análises sanguíneas completas. A prevenção é sempre o melhor remédio, uma vez que os cães infelizmente não comunicam com os tutores e, frequentemente, quando manifestam sinais clínicos de doença já existem escassas opções terapêuticas.

Garantires a vacinação adequada do teu cão é igualmente importante, uma vez que com o avançar da idade e surgimento de algumas doenças pode desenvolver-se uma fragilidade do sistema imunitário, o que o torna menos capaz de combater infecções bacterianas e/ou víricas.

E quais são as doenças são mais comuns nos cães mais velhos?

Existe uma panóplia de doenças que podem afectar estes animais: renais, hepáticas, endócrinas, cardíacas, oncológicas, ortopédicas ou neurológicas são alguns dos exemplos. Mas mais uma vez, há algumas que podemos prevenir ou, pelo menos, fazer com que a sua progressão clínica ocorra o mais lentamente possível.

A higiene e a saúde oral do cão são fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida, mas também para a prevenção de outras doenças, uma vez que as infecções bacterianas da cavidade oral podem causar doenças cardíacas, pulmonares e renais graves.

A obesidade é realmente a doença do século XXI e os nossos cães reflectem a tendência da sociedade. O excesso de peso causa doenças do foro ortopédico, neurológico, cardíaco ou respiratório, por isso, é fundamental que o teu animal tenha hábitos alimentares adequados e faça exercício físico ajustado às necessidades dele. Os passeios são importantes.

Resumindo, cuida do teu cão sénior com muito amor e carinho, está atento a qualquer alteração de comportamento ou de hábitos e sinal de doença que possa surgir. Além disto, marca consultas regulares no veterinário, dá-lhe uma dieta adequada e mantém-no estimulado e feliz. Nunca te esqueças: a prevenção é o melhor remédio.