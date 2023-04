Norte e Madeira estão no top 3 de regiões que mais progrediram na competitividade na UE

Quase ninguém evoluiu mais, entre 2016 e 2022, do que Norte e Madeira. No entanto, as sete regiões do país continuam mal posicionadas. E o fosso entre Lisboa e o resto é dos maiores na Europa.

A Área Metropolitana de Lisboa (AML) é a única região NUT-2 do país que está acima da média europeia no Índice de Competitividade Regional divulgado na semana passada (relatório completo disponível aqui, em inglês). O fosso para as restantes é um dos maiores da Europa e no geral o retrato do país é pouco favorável. Mas olhando para a evolução nos últimos seis anos, também se encontram boas notícias. As regiões Norte e Madeira foram duas das que mais evoluíram, entre 2016 e 2022, de entre as 234 regiões de nível NUT-2 existentes na União Europeia (UE).