“Em Itália, Massimo Troisi era o mais próximo de François Truffaut”

O que levou um reconhecido autor do cinema e do teatro italianos a contar a história de um dos comediantes mais populares da Itália dos anos 1980? Quem conhecer a obra de Mario Martone (Nápoles, 1959) não ficará forçosamente surpreendido: ao longo da sua carreira, o encenador e realizador tem mostrado especial interesse pela história do seu país e também pelo modo como ela se articula com a sua cidade e com os napolitanos. O seu penúltimo filme estreado entre nós, O Rei do Riso (2021), já falava de um lendário comediante napolitano do século XIX, Eduardo Scarpetta (1853-1925) — faz por isso sentido que Martone se debruce agora sobre a enorme popularidade de Massimo Troisi (1953-1994), que vê como um herdeiro da linhagem de Scarpetta e de sucessores como Totò (1898-1967).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt