Avalanches na Noruega provocam quatro mortes

As autoridades norueguesas já anunciaram a evacuação de algumas áreas em risco. Nesta altura do ano, na Noruega, há avalanches quase diariamente, dizem especialistas.

Quatro pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida nas avalanches que ocorreram na cidade de Tromso, na Noruega, esta sexta-feira, segundo a Associated Press.

As autoridades norueguesas anunciaram a evacuação da área no Norte por recomendação do Instituto Geotécnico da Noruega.

Entre os mortos estão dois turistas - um esloveno de 40 anos e um italiano de 30 - que estavam a esquiar quando foram apanhados pela avalanche.

Este sábado, foram reportadas mais avalanches e deslizamentos de terra na zona de Tromso, pelo que as autoridades aconselharam os residentes e os turistas a não saírem. Uma casa e um celeiro, onde estavam 140 cabras, terão sido arrastados até ao mar.

Na cidade de Hammerfest, duas avalanches já provocaram o fecho de duas estradas de acesso, avança a Euronews.

A Cruz Vermelha confirmou estar atenta à situação e preparada para providenciar alimento e medicamentos a moradores de vilas remotas caso ficassem isolados.

Nesta altura do ano, há avalanches a ocorrer quase diariamente na Noruega. Segundo especialistas citados pela BBC, 7% do território do país está em risco.