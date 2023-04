Ensino superior com recorde de vagas, mas cursos mais concorridos quase não crescem

É um novo máximo histórico: no próximo ano lectivo, haverá 54.036 vagas no ensino superior público. O aumento da oferta é feito à custa do reforço de lugares disponíveis em cursos das áreas das tecnologias digitais, mas também nas licenciaturas em ensino básico, que abrem a porta para ser professor. Já os cursos procurados pelos alunos com médias elevadas quase não crescem, apesar dos estímulos do Governo nesse sentido.

