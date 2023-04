Governo equaciona novo reforço da acção social no superior ainda neste ano lectivo

As principais mudanças nas regras de acesso ao ensino superior só entram em vigor em 2025, mas o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior decidiu avançar desde já com um novo contingente prioritário destinado a alunos carenciados. A medida vai ser acompanhada por mais dinheiro para acção social. Para o início do próximo ano lectivo, está prevista a maior subida dos últimos anos no limiar de elegibilidade para as bolsas de estudo, que promete alargar o apoio a milhares de estudantes. Antes disso, a tutela estuda um novo reforço de verbas ainda neste ano lectivo, anuncia o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Nuno Teixeira, em entrevista ao PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt