Diabolização dos empresários e da iniciativa privada? Costa não vê onde

Depois de uma tarde com os sindicalistas socialistas, António Costa garantiu aos "patrão dos patrões", conhecido social-democrata, que "não há diabolização" dos empresários e da iniciativa privada na sociedade portuguesa. Na CNN Portugal, em entrevista ao presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, no seu programa Discutir Portugal, o primeiro-ministro admitiu, porém, que "as pessoas sentem um certo choque entre os resultados das empresas que são anunciados e a remuneração que recebem".

António Costa lembrou que "estes têm sido anos difíceis do ponto de vista da coesão social (...) Todos temos que fazer um esforço para que todos se sintam mais recompensados - empresas e trabalhadores - e para que haja menos desigualdade", alegou Costa numa espécie de recado a Saraiva, que o questionara sobre as razões para haver "alguma diabolização" dos empresários mesmo agora, quando o PS tem maioria e já não está "refém do acordo parlamentar" com o PCP e Bloco, dando como exemplo a habitação. Costa recusou e alegou que, pelo contrário, se nota uma "grande confiança do sector privado em fazer investimento. Se houvesse esse sentimento, as empresas não sentiriam essa confiança para investir."

Porém, o presidente da CIP lembrou que não é por investirem mais que os empresários não se sentem, em simultâneo, estigmatizados. E quis saber por que o Governo continua a tratar o investimento público como "o patinho feio", já que em 2021 ficaram por executar 2,4 mil milhões de euros. Costa

Antes, Saraiva quis saber se o Governo já "esqueceu" a concertação social e por que Costa "não teve mão no seu grupo parlamentar" e permitiu que o Acordo para o Trabalho Digno tenha entrado no Parlamento com 78 medidas e saído com 86. O primeiro-ministro recusou esse cenário vincando que com o seu Governo houve, pelo contrário, "um reforço do diálogo social". Enalteceu o acordo de concertação social - "o mais ambicioso" assinado em muito anos - e alegou que várias alterações decorreram da negociação no Parlamento com outros partidos "como o PSD", numa referência à ligação política do empresário.

"Existe diálogo social; não podemos falar só com uns: o Governo tem que dialogar com os parceiros sociais mas também com a AR", justificou Costa, como que lavando as mãos das responsabilidade e defendendo que "na fase da especialidade no Parlamento deve haver um momento de audição dos parceiros sociais". "Uma lição para o futuro", anotou Saraiva.