Do militar em apuros à recém-herdeira — burlas românticas estão a crescer

No último ano, a APAV detectou um aumento de fraudes românticas através da Internet. O PÚBLICO tentou descobrir as narrativas mais comuns e como ajudar quem é vítima destas burlas.

A Ana (nome fictício) conhece um homem na Internet. É militar, gosta da mesma música e dos mesmos livros que ela. Apesar de estar longe, em serviço, está sempre disponível para a ouvir e, quando pode, envia fotografias. Quando ele pede ajuda para voltar a Portugal, a Ana envia dinheiro. O pagamento não funciona e a Ana envia mais dinheiro. Quando volta a não funcionar, começa a desconfiar que algo não está bem. Tem razão: ele não existe e as fotografias foram roubadas a uma notícia sobre o óbito de um soldado estrangeiro.

Desde o começo deste ano que a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) ouviu quase uma dezena de histórias do género. Por vezes, o homem (ou a mulher) é um profissional de saúde ou um recém-magnata que precisa de ajuda para receber a herança e as fotografias são roubadas de celebridades menos conhecidas das redes sociais. Em comum: conhecem-se online, a pessoa precisa de dinheiro, há sempre problemas com os pagamentos, e nunca é fácil marcar encontros frente-a-frente. Por vezes, as quantias enviadas ultrapassam os 20 mil euros.

Trata-se do esquema típico de fraude romântica via catphishing — o processo de criar uma identidade falsa num serviço online para enganar outros. Em Março, a APAV recebeu seis queixas sobre estas burlas depois de lançar uma campanha de alerta ao ver o número de casos a aumentar. Os números reais devem ser superiores, muitas vítimas adiam a denúncia por vergonha.

“Em Dezembro do ano passado começámos a verificar um aumento do número de situações. Em conversas informais com outros organismos com quem cooperamos, como o Gabinete de Cibercrime da Procuradoria-Geral da República [PGR], foi-nos dito que também estavam a registar um aumento de denúncias deste tipo de situações, e por isso decidimos avançar com a campanha”, explica Ricardo Estrela, responsável pela operacionalização das Linhas Internet Segura e Alerta da APAV, ao PÚBLICO.

A primeira abordagem dos criminosos são apps de namoro, sites de jogos ou redes sociais, com vítimas que se sentem muito sozinhas e que têm perfis públicos na Internet onde os criminosos podem aprender sobre elas antes do primeiro contacto.

“Saber qual é o livro preferido de alguém pode ajudar a criar a narrativa de parceiro romântico perfeito”, salienta Ricardo Estrela. “As narrativas são quase sempre as mesmas. Parecem pouco credíveis quando se está do outro lado e se ouve sempre o mesmo, mas os burlões têm fotografias, enviam documentos falsos de embaixadas e por vezes criam sites inteiros para apoiar uma narrativa.”

As vítimas tendem a ser pessoas emocionalmente carenciadas. “São geralmente mulheres acima dos 35 ou 40 anos, que vão desenvolvendo relacionamentos amorosos à distância. No entanto, as pessoas idosas são as mais vulneráveis a esta situação visto que, muitas vezes se encontram mais isoladas e menos informadas”, detalha a psicóloga Ana Filipa Rodrigues que é voluntária na APAV e que tem acompanhado algumas vítimas destas fraudes.

Frequentemente são familiares e amigos que alertam a APAV para o problema quando percebem que a vítima começou a enviar dinheiro para um parceiro romântico que nunca conheceu pessoalmente. A vergonha é um dos motivos que impede as pessoas de pedirem ajuda mais cedo, quando começam a perceber que algo está errado.

“Quando chegam até nós já enviaram vários milhares de euros”, nota Ricardo Estrela. Nesta altura, o trabalho passa por fornecer apoio psicológico às pessoas afectadas e ajudá-las a apresentar queixa junto das autoridades.

“Começamos por analisar a informação enviada pelo possível burlão. Por exemplo, perceber se a fotografia do suspeito pertence a outra pessoa. Perceber se foram usados documentos e sites falsos e onde é que esses foram registados. Também é preciso perceber os números de telefone e as contas bancárias utilizadas”, enumera o gestor da Linha Alerta. “Juntamos toda esta informação para ajudar as vítimas a fazer queixas à polícia judiciária.”

Encontrar a cara do criminoso

Uma das formas de perceber se alguém está a usar a imagem de outra pessoa é ao pesquisar a imagem na Internet. Ferramentas como a Google Images e o TinEye permitem carregar uma fotografia para ver se existem outras iguais online. Isto também pode ajudar a encontrar fotografias que são usadas como base para criar imagens fabricadas com inteligência artificial (IA).

Quando uma imagem é criada do zero por algoritmos deve-se ter atenção a pormenores como as mãos e a arquitectura dos edifícios. Em 2023 também já começam a surgir sistemas criados para identificar sistemas que usam inteligência artificial generativa (capazes de produzir conteúdo novo com base em bases de dados). A tecnológica Mayachitra disponibilizou um demo grátis em 2021.

Algumas apps de namoro, como a Bumble, que foi criada a pensar em mulheres, oferecem serviços de “verificação de fotografia”. Pessoas que queiram parecer credíveis podem “verificar a identidade” na app ao tirar uma fotografia numa pose sugerida, na hora, pela Bumble. Isto também deve dificultar a criação de imagens falsas via inteligência artificial.

Se suspeita que alguém é vítima de fraude romântica ⁃ ​Reúna provas. Antes de falar com a vítima, é importante reunir provas que apoiem as suspeitas. Isto pode incluir inconsistências na história do burlão ou provas de outras vítimas. É crucial abordar a vítima com empatia e compreensão. ⁃ ​Não confronte o burlão. Confrontar o burlão pode colocar a vítima em perigo ou fazer com que o burlão interrompa o contacto, deixando a vítima a sentir-se abandonada. ⁃ ​Sugira ajuda profissional. Encoraje a procura de ajuda profissional, como terapia, para a ajudar a processar as emoções. Recomende contactar as autoridades para que se possa travar o burlão e impedir futuras vítimas.

Além das fotografias, em Portugal, a Polícia Judiciária (PJ) sugere que as pessoas estejam atentas a narrativas sobre câmaras que não funcionam e pedidos de dinheiro. “Evite fazer pagamentos à cabeça. Não transfira dinheiro a pedido de outra pessoa: a lavagem de dinheiro é crime”, lê-se num documento de recomendações da PJ sobre burlas românticas.

Motivar a vítima a investigar

Levar alguém a perceber que é vítima de fraude romântica não é fácil. “A maioria deste tipo de vítimas cria laços afectivos e emocionais com os cibercriminosos ou cibercriminosas”, revela a psicóloga Ana Filipa Rodrigues.

Quando se suspeita que alguém próximo esteja a ser vítima de uma burla deste tipo, deve-se ser paciente e reunir provas que apoiem as suspeitas — ou até ajudar a vítima a reunir essas provas. “[Pode-se] explicar à vítima que ela própria deve investigar o perfil da pessoa com quem estabelece o contacto, verificar que género de informação contém, se tem muitos ou poucos amigos”, sugere a psicóloga.

Em vez de enviar dinheiro, pode-se propor à vítima que ajude o possível cibercriminoso de outra forma. “Nomeadamente encaminhando-o para outros serviços e caso a pessoa esteja no estrangeiro, muito frequente neste tipo de crimes, as embaixadas [do país em questão]”, explica Ana Filipa Rodrigues.

Os problemas, porém, não acabam com a descoberta da burla. “As vítimas tendem a sentir muita culpa e vergonha por se terem deixado enredar na teia do catphisher. Assim, é crucial que, quando conseguem transpor todas estas barreiras, os seus relatos sejam acolhidos sem qualquer juízo crítico ou culpabilização”, acrescenta Rita Fonseca Castro, psicóloga na Oficina de Psicologia.

Sinais de alerta Há cada vez mais apps de namoro com dicas para evitar estes esquemas. A Ímpar compilou as principais dicas: Pedir dinheiro: o objectivo das apps de namoro não é encontrar mecenas. “Se um par vos pedir dinheiro, bloqueiem-nos e reportem-nos imediatamente”, sugere a equipa do Bumble. “Os burlões contam frequentemente histórias desoladoras. Estão presos num país estrangeiro, tiveram um acidente e estão no hospital, precisam de fazer renda”, alerta a equipa. Evitar encontros: Se alguém tem sempre uma desculpa para evitar um encontro frente a frente ou uma videochamada, pode ser um sinal de que não são quem dizem. Estar longe: Devem-se de desconfiar de relações de longa distância."Não confie em pessoas que afirmam ser do mesmo país, mas que estão presas noutro lugar, especialmente se pedirem ajuda financeira", alerta a equipa do Tinder. “Seja mais cauteloso com este tipo de ligações; vá devagar e faça muitas perguntas", acrescenta a equipa da Bumble. Sair da app de namoro: Deve-se desconfiar quando alguém quer passar a usar outra forma de contacto muito rapidamente. Geralmente, um sistema de mensagens encriptado como o Telegram ou WhatsApp. Quando se apercebem do problema, as vítimas tendem a denunciar as contas dos burlões que são bloqueadas. Como cada burlão tenta enganar várias pessoas em simultâneo, começar a falar com elas fora das apps é vantajoso. Estilos de escrita diferentes: Mensagens incoerentes podem ser um sinal de que se está a falar com uma rede de burlões. Por exemplo, quando alguém oscila entre escrever com muitos erros ortográficos e escrever correctamente.

“Como é que tu não percebeste que estavas a ser enganado?” é uma expressão a evitar. “Não é o momento para criticar aquilo que pode ser visto como uma ‘ingenuidade excessiva’, mas sim, para ser empático com o sofrimento que decorre de situações desta natureza”, acentua Castro.

A melhor ferramenta passa por impedir este tipo de crime ao ensinar as pessoas a estarem atentas aos sinais de alerta. “É igualmente necessário motivar a vítima a apresentar queixa junto das entidades competentes”, salienta Ana Filipa Rodrigues. “Este é um tipo de crime que pode acontecer a qualquer um.”