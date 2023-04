Reitor da Nova disponível para ficar com o Instituto Gulbenkian de Ciência

O reitor da Universidade Nova de Lisboa (UNL), João Sàágua, reage publicamente aos planos da Fundação Calouste Gulbenkian de fundir o seu Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) com o Instituto de Medicina Molecular (IMM). “Eu fico com o IGC, se derem as mesmas condições à Nova que estão a dar ao IMM”, diz ao PÚBLICO João Sàágua. “Se a Fundação Calouste Gulbenkian está a pensar fazer a fusão do IGC com o IMM, porque não fazer a fusão do IGC na Nova?”

