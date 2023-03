Linha azul do metro parada durante o fim-de-semana da Páscoa

A circulação de composições na linha azul do Metropolitano de Lisboa, que liga a Amadora a Santa Apolónia, estará totalmente inoperacional entre os dias 7 e 10 de Abril, ou seja, de sexta-feira a segunda-feira inclusive, devido à realização de trabalhos de modernização. De acordo com um comunicado da empresa pública, as intervenções planeadas visam a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios, denominado Communications-Based Train Control (CBTC). A circulação naquela linha será retomada a partir das 6h30 de dia 11 de Abril, terça-feira.

A empresa ferroviária recomenda, por isso, que, durante o período de interrupção da circulação, se utilize o transporte alternativo à superfície, designadamente as carreiras da Carris 726, 746, 759 e 767. Ainda de acordo com o comunicado, o serviço da CP - Comboios de Portugal também poderá constituir uma opção através das Linhas de Sintra e de Cintura, nas ligações entre Sintra e Rossio e entre Sintra e Oriente, respectivamente.

Através da Fertagus, os clientes vindos da margem sul poderão utilizar as estações Entrecampos e Roma-Areeiro, para ter acesso a outros pontos da cidade através das linhas Amarela e Verde do Metro de Lisboa. A nota do metropolitano salienta ainda possibilidade de serem utilizadas as ligações da Carris Metropolitana que fazem correspondência com algumas estações da CP, nas linhas de Sintra e Cascais, garantindo a ligação a outros pontos da cidade. Informações adicionais serão divulgadas nos canais habituais de comunicação do Metropolitano de Lisboa e no site da metro.

O novo sistema de sinalização CTBC integra o projecto de modernização do Metropolitano de Lisboa e será alargado às linhas Amarela e Verde. “Vai permitir melhorar a regulação do tráfego e, consequentemente, permitir melhorar a oferta e a qualidade do serviço prestado ao cliente”, garante a empresa no comunicado.

O projecto de modernização da rede do Metropolitano de Lisboa prevê um investimento de 114,5 milhões de euros no novo sistema de sinalização CBTC para as linhas Azul, Verde e Amarela e inclui a aquisição de 14 novas unidades triplas (41 carruagens) estando, também, prevista a adaptação de 70 unidades triplas a esse novo sistema de sinalização.