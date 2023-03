“Arroios Limpa” quer fregueses como agentes activos para um bairro mais bonito

A alfacinha Junta de Freguesia de Arroios (JFA) iniciou na manhã desta sexta-feira uma campanha de higiene urbana em que pretende que os moradores das diversas comunidades sejam os “agentes de mudança” para uma freguesia mais limpa.

No Largo do Intendente Pina Manique, fronteiro à sede da autarquia, juntaram-se na manhã soalheira desta sexta-feira mais de 100 pessoas. Moradores portugueses e representantes de algumas comunidades estrangeiras também envolvidas no projecto, como os do Bangladesh, Paquistão, Nepal, Brasil, Índia e China, entre outros. Marcaram igualmente presença, comerciantes, alunos de várias escolas da freguesia, membros de associações de cidadãos, nomeadamente de seniores (os mais animados), escuteiros, agentes da PSP e a presidente da junta, Madalena Natividade (independente indicada pelo CDS) para cumprirem o primeiro dia da campanha denominada “Arroios Limpa”.

A JFA não pede aos seus fregueses que passem a ser eles a fazer a recolha do lixo, mas que sejam agentes de sensibilização da campanha, de forma a convencer o maior número possível de moradores para que todos sejam os tais “agentes de mudança”.

Nesse sentido e numa freguesia em que, segundo os responsáveis da autarquia, vivem pessoas de “cerca de 90 nacionalidades”, vão ser distribuídos panfletos em várias línguas.

“Seja um agente de mudança e ajude-nos a manter Arroios limpa. Para isso, basta seguir algumas práticas simples, como não deitar lixo para o chão, recolher os dejectos dos seus animais de estimação, utilizar os contentores de lixo da forma correcta e denunciar casos de lixo acumulado ou deposição ilegal” pode ler-se.

Num dos panfletos é detalhado como os moradores devem distribuir o lixo nos contentores públicos de acordo com a cor de cada um e a pedir que os contentores dos prédios só sejam colocados na rua para a recolha entre as 18 e as 22h. É ainda pedido que estes caixotes do lixo sejam recolhidos da rua até às 10h. É também lembrado que deixar lixo na rua pode ser alvo de uma coima que pode chegar aos 2500 euros para as pessoas singulares ou até aos 22.500 euros para pessoas colectivas.

Além dos panfletos, foram também colocados vídeos no site da junta e nas suas redes sociais, em que membros de várias comunidades apelam a todos para contribuírem para uma freguesia mais limpa.

Para responder a eventuais denúncias de lixo acumulado ou deposição ilegal, a JFA possui duas carrinhas de caixa aberta da “Brigada de Intervenção Rápida” prontas para a recolha imediata desse lixo.

Pouco depois da 10h, Madalena Natividade saudou e agradeceu a presença dos seus fregueses: “Vamos todos fazer um grande esforço e investimento para termos uma melhor gestão do lixo e ter uma freguesia ainda mais bonita”, afirmou.

Reconhecendo que existe “há muitos anos problemas com a higiene urbana em Lisboa”, a presidente da junta acredita que se a campanha “conseguir fazer uma redução drástica do lixo nas ruas de toda a freguesia terá uma grande vitória”. “Eu acredito que essa redução vai ser muito visível”, afirmou ao PÚBLICO.

.A autarca gostava que outras freguesias lisboetas “apostassem em idênticas campanhas de sensibilização”: “Há um problema de higiene urbana na cidade que não se resolve de um dia para o outro, mas se todos nós fizermos um bocadinho o problema desagrava-se.”

Madalena Natividade lembra que os folhetos têm mensagens em vários idiomas porque diz que a campanha “visa também unir todas as muitas comunidades que vivem na freguesia”.

“Queremos que todos se sintam incluídos, que todos sintam que fazem parte e são agentes desta freguesia. Felizmente em Arroios não há problemas entre as comunidades e estou mito contente por todos terem aderido em força a esta iniciativa”, acrescentou.

Depois da conversa com o PÚBLICO dirigiu-se mais uma vez aos seus fregueses, com estes já com as mãos cheias de molhos de panfletos coloridos, antes de todos partirem para as ruas da freguesia para uma caminhada de sensibilização: “Vamos embora, vamos todos manter a freguesia limpa. Arroios agradece.”