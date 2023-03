UK Grim: Se ninguém nos ouve gritar, os Sleaford Mods cantam bem alto

“Tenho a ideia que as pessoas por vezes esperam mais, mas há uma ingenuidade no público que sempre estará presente”, reflecte Jason Williamson, à nossa frente numa das duas janelas no ecrã. Andrew Fearn, seu companheiro de banda, ocupa a outra metade. “A verdadeira evolução é subtil, a não ser, claro, que sejas a porra de um génio, mas não julgo que existam muitos desses por aí neste momento, certamente que não na música”, conclui. Williamson está a falar dos seus Sleaford Mods e do que tem sido a música de uma das mais relevantes bandas britânicas da última década. UK Grim, reafirma-o.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt