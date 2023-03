Bandevelugo desafia Ovar e Coimbra a (re)interpretar a História da violência

A companhia de teatro Bandevelugo estreia este sábado para público geral, e com tradução em linguagem gestual portuguesa, o espectáculo United Colors Of… no Museu Escolar Oliveira Lopes, em Ovar. Tal como nas duas sessões dedicadas aos estudantes do ensino secundário, o grupo apresenta quatro performances, distribuídas por quatro salas, com o objectivo de desconstruir narrativas políticas e sociais, identificando práticas violentas no passado e presente da Humanidade.

A ideia partiu do “discurso do Estado Novo e da matriz pedagógica salazarista junto das escolas”, entraves à “liberdade crítica das crianças” da época, e o projecto pretende desafiar o sentido crítico, sobretudo dos jovens, através da exposição de objectos e textos, e instalações de imagem e vídeo.

João Amorim, um dos fundadores da Bandevelugo e encenador de uma das salas, salienta a expressão “Que o Estado seja tão forte que não necessite de ser violento”, de António Oliveira de Salazar, como mote para a reflexão sobre a capacidade de os regimes políticos “adequarem os sistemas de violência” ao respectivo contexto.

Além disso, acrescenta João Amorim ao PÚBLICO, o projecto que tem vindo a ser trabalhado desde 2021 resulta numa “dramaturgia mais próxima de uma exposição do que de uma encenação teatral”, face ao local escolhido para a estreia, o museu escolar de Ovar, e à organização dos elementos envolvidos no espectáculo.

Na tentativa de identificar a violência em diferentes regimes, João Amorim partilha que, depois de consultar a obra O Eterno Regresso do Fascismo, do filósofo Rob Riemen, o grupo trabalhou sobre a metáfora “as cores do seu tempo”, a fim de organizar uma paleta que explica o modo como “as cores”, ou seja, os sistemas políticos, “se moldam para omitir ou suavizar a violência”. E, assim, surgiu o conceito das cores unidas – United Colors Of…

Na ambição de “criar mais dúvidas do que respostas” durante uma hora, João Amorim revela que as salas, já de origem adornadas com objectos do Estado Novo, como crucifixos, vão fundir “a herança da pedagogia salazarista" e "um tipo de discurso e acção neoliberal”. Ao comparar “questões contemporâneas” e outras de séculos passados, o encenador sublinha a importância de analisar a eventual “adulteração” do discurso político.

“Se colocarmos uma imagem do colonialismo e outra de crianças ou mulheres a fabricarem roupa no Bangladesh, podemos estar a abordar tipos de violência idênticos, mas damos o nome de desregulamentação de mercado”, exemplifica João Amorim.

A reflexão sobre a economia global, a guerra, a tecnologia e o lugar do indivíduo na sociedade, são algumas das temáticas que a companhia de teatro vai abordar, alicerçando o trabalho em manuais escolares, livros, instalações de luz e som, e tecnologia, adianta João Amorim, sem desvendar em excesso.

Complemento ao Plano Nacional de Leitura

A poucas semanas das comemorações do 25 de Abril, João Amorim considera que o espectáculo, estreado perante público escolar, vem acrescentar valor à oferta de teatro direccionada aos estudantes, “além do previsto pelo Plano Nacional de Leitura”.

Para que a memória da presença da Bandevelugo em Ovar prevaleça mais algumas semanas, o grupo preparou a exposição Pelas Bermas do Nosso Pensamento, disponível até 7 de Maio no Museu Escolar Oliveira Lopes, na qual é desvendado o processo criativo do projecto.

Em Coimbra, United Colors Of… estreia-se no Convento São Francisco a 19 de Abril, para público escolar, e a 20 de Abril, às 21h30, para a restante comunidade.

A Bandevelugo, sediada em Carregosa (Oliveira de Azeméis), foi fundada em 2021 por João Amorim e Daniela Amaral Cardoso, que em conjunto com o realizador João Garcia Neto idealizaram United Colors Of…, o quarto trabalho desta companhia teatral, depois de A Tempestade (William Shakespeare), O Tardo e Candelabro.

