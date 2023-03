P24. “É importante dissociar refugiados de actos de violência ou terrorismo”

A propósito do ataque desta terça-feira ao Centro Ismaili de Lisboa que resultou em duas vítimas mortais, o PÚBLICO entrevistou Cátia Moreira de Carvalho, investigadora da Universidade do Porto. Para a especialista em prevenção e combate ao extremismo violento, não há dúvidas de que o ataque não se tratou de um acto terrorista, mas existe uma falta de acompanhamento dos refugiados e de uma estratégia de prevenção do extremismo e da violência que pode potenciar estes crimes.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.