Costa anuncia a expansão do Metro Sul do Tejo e duas novas pontes na outra margem

A extensão do Metro Sul do Tejo, do Seixal a outros concelhos da Margem Sul, um novo terminal, na Moita, para os barcos da Transtejo que fazem a ligação a Lisboa, novas pontes rodoviárias entre Barreiro-Seixal e Barreiro-Montijo e um corredor verde, para bicicletas e peões, de Almada até Alcochete. São estas as novidades que o primeiro-ministro, António Costa, acompanhado de vários ministros e autarcas, vai fazer esta quarta-feira à tarde no Barreiro, no âmbito da iniciativa Governo Mais Próximo que está a decorrer durante esta semana no distrito de Setúbal.

A antecipação do anúncio destes projectos foi feita pelo próprio primeiro-ministro num artigo de opinião publicado esta quarta-feira no diário regional O Setubalense em que António Costa assegura que o Governo vai continuar a “investir em Setúbal como distrito incontornável” para o desenvolvimento do país.

“Prova disso é a aposta no Projecto do Arco Ribeirinho Sul que colocará estes territórios à disposição das populações através da requalificação urbanística de importantes áreas da margem sul do estuário do Tejo. O Arco Ribeirinho Sul, que envolverá 6 municípios (Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Montijo e Seixal), será um território pensado para a utilização equilibrada do espaço: terá espaços de habitação, serviços, indústria tecnológica e lazer. Os primeiros passos para a sua concretização serão dados neste Governo + Próximo, através da aprovação de uma Resolução do Conselho de Ministros que permitirá, entre outros, o arranque dos trabalhos técnicos das próximas fases da expansão do Metro Sul do Tejo e a concretização de projectos para a construção de novas ligações entre o Barreiro e o Montijo e o Barreiro e o Seixal, de um novo terminal fluvial na Moita e do ‘Passeio do Arco Ribeirinho Sul’, via pedonal, ciclável e de estrutura verde, garantindo a ligação de Almada a Alcochete”, escreve o chefe do executivo.

António Costa vai apresentar o “Projecto Arco Ribeirinho Sul” esta tarde, numa cerimónia marcada para as 15h, no Parque Empresarial da Baía do Tejo, no Barreiro, em que estarão também os ministros das Finanças, Fernando Medina, do Ambiente e Acção Climática, Duarte Cordeiro, e da Habitação, Marina Gonçalves, assim como os autarcas de Almada, Inês de Medeiros, do Seixal, Paulo Silva, do Montijo, Nuno Canta, de Alcochete, Fernando Pinto e do Barreiro, Rui Braga.

O anúncio deste projecto é feito na véspera da reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, que terá lugar no Forte de Albarquel, em Setúbal e em que, de acordo com o primeiro-ministro, será aprovada a resolução que determina estes investimentos para a Margem Sul.

No artigo que assina nesta quarta-feira no jornal O Setubalense, intitulado “chegou a hora de Setúbal”, António Costa afirma ainda que as ligações do distrito de Setúbal vão ultrapassar as fronteiras e o mar.

“A ligação de Sines ao nó de Grândola Norte da A2, por exemplo, projecto cuja primeira fase tem financiamento do PRR, é essencial para o desenvolvimento do porto de Sines e para a capacidade de resposta dos novos investimentos. Em paralelo, a concretização da ligação ferroviária Sines-Caia reforça a ideia desta região como plataforma essencial para o transporte de mercadorias na Europa inteira”, escreve o chefe do Governo.

A terminar, o primeiro-ministro recupera a ideia de que o porto de Sines poderá ser uma alternativa ao fornecimento de gás à Europa, afirmando que esta “reconfiguração” europeia “está em curso em Bruxelas”.

Com estes projectos e depois de concluída a criação da NUTS II para a península sadina, “finalmente aprovada no início do ano”, conclui António Costa, “Setúbal já não é um dormitório”.