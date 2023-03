Habitação: na véspera de novo pacote, Costa lembra papel da AR e vitórias no TC

PS, 2 - Presidente, zero. É este o resultado, na leitura de António Costa, dos pedidos de fiscalização preventiva do Presidente da República ao Tribunal Constitucional (TC). Conclusão? "A maioria socialista respeita a Constituição porque esta é a maioria do partido que mais contribuiu para a aprovação desta Constituição e para a sua preservação ao longo dos anos", defendeu o secretário-geral socialista no encerramento das jornadas parlamentares do PS, em Tomar.

"Não é por causa da crise que nós ficamos desconfortáveis com a Constituição que vigora, ao contrário de outros que governaram noutras crises", apontou Costa numa referência a Passos Coelho e aos chumbos do TC a cortes salariais, durante o almoço de encerramento das jornadas parlamentares do PS, em Tomar. Lembrou que Marcelo Rebelo de Sousa pediu a fiscalização da constitucionalidade do diploma do Governo sobre o ponto único de contacto da Europol e do decreto do Parlamento da iniciativa do PS sobre as ordens profissionais e, nas duas vezes, os juízes consideraram "de forma clara e inequívoca" que os diplomas "não beliscavam a Constituição" e a respeitavam "escrupulosamente".

Ora, o resultado das consultas de Belém ao TC não é bem este, porque é preciso incluir na contagem a eutanásia (um dos dois chumbos foi nesta legislatura), embora este seja um diploma do Parlamento (aprovado graças ao PS) e não do Governo. Porém, o argumentário de António Costa pode ser lido à luz das outras ameaças do Presidente da República de recorrer à análise do TC, como já fez taxativamente sobre os metadados e a lei de emergência sanitária, ou, mais recentemente, a ameaça de veto ao arrendamento coercivo, ainda que neste caso esse arrendamento já conste da lei desde Passos Coelho e a sua constitucionalidade nunca tenha sido suscitada.

A alusão de António Costa às disputas no TC surgiu no meio do discurso em que elencou as medidas de apoio do Governo ao longo do último ano por causa da inflação - em que "o único culpado é mesmo o sr. Putin pela guerra e brutalidade da invasão da Ucrânia e o impacto que está a ter na economia global". Referiu também os acordos que o Governo foi capaz de fazer, desde a concertação social à administração pública (sobre rendimentos), passando pelos municípios (descentralização) e agora a produção e distribuição (IVA dos alimentos). Para mostrar que o Governo e o PS têm uma maioria de diálogo.

Um diálogo que se estende à Assembleia da República, que vai começar a discutir em breve o pacote da habitação, cujas últimas medidas serão aprovadas nesta quinta-feira em Conselho de Ministros. E aqui há um novo recado a Marcelo, tal como Augusto Santos Silva já apontara na segunda-feira à noite.

Depois de "toda a disponibilidade para alargar o debate público" (na sequência de várias críticas), o PS absteve-se ("e bem", elogiou Costa) no Parlamento em propostas da oposição para as levar para o debate na especialidade, e manterá esse "espírito de abertura" no resto do processo, prometeu. As propostas do Governo vão chegar nos próximos dias "para a Assembleia discutir o que só ela pode discutir" por ter "competências exclusivas" na matéria.

Isto inclui os benefícios fiscais para isentar de mais-valias quem vender imóveis ao Estado ou os passar do alojamento local para o arrendamento, ou ainda a redução da tributação dos rendimentos prediais. Mas também a simplificação do licenciamento municipal e o regime do arrendamento urbano - que "é da competência da Assembleia onde tudo o que houver a mudar mudará por via do debate que se fizer na Assembleia", fez questão de sublinhar António Costa.

Será neste último diploma que deverá estar previsto o arrendamento coercivo, um conceito já em vigor na lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e urbanismo, de 2014, do Governo de Passos Coelho.

Além do TC, António Costa considerou que já conseguiu pelo menos uma vitória na questão da habitação, a de "dar centralidade ao debate público", desde que as novas políticas foram lançadas a 16 de Fevereiro, e agora já "ninguém se pode pôr de fora" da discussão. "Há interesses contraditórios e nem sempre é fácil proceder à concertação entre todos."