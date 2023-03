Costa lamenta vítimas e diz que não se sabe ainda natureza do “acto criminoso”

O primeiro-ministro já lamentou as duas vítimas mortais do ataque desta manhã no Centro Ismaelita, em Lisboa, classificou o caso como um "acto criminoso", enalteceu a "pronta intervenção" da PSP e desejou que o suspeito possa recuperar para ser levado à Justiça.

À chegada a Tomar, para participar no encerramento das jornadas do PS, António Costa não quis usar as palavras 'atentado' ou 'terrorismo', e disse ser "prematuro" fazer qualquer interpretação sobre as motivações deste "acto criminoso", nomeadamente se o suspeito agiu sozinho ou se está integrado em alguma organização.

"Vamos aguardar com segurança que as autoridades procedam às necessárias investigações, mas queria aqui expressar a minha solidariedade a toda a comunidade ismaelita, em particular às famílias das vítimas."

Questionado sobre se já há alguma informação acerca das motivações do ataque o primeiro-ministro reiterou que é ainda "prematuro" qualquer conclusão, embora já tenha falado com o líder da comunidade, Nazim Ahmad, que lhe deu uma explicação. "Mas cabe agora às autoridades, naturalmente, fazer agora uma investigação a caracterização e qualquer que seja a motivação."

O suspeito, que foi baleado, "está neste momento a receber cuidados médicos no Hospital de Santa Maria" disse Costa desejando que "os cuidados médicos possam assegurar a recuperação do suspeito para que seja devidamente submetido à justiça".