Rússia dispara mísseis supersónicos anti-navio no mar do Japão

A Federação Russa voltou a escolher o mar do Japão como zona de testes da sua capacidade militar e balística.

Esta terça-feira, o Ministério da Defesa russo revelou ter simulado um ataque que envolveu o disparo de dois mísseis supersónicos anti-navio e que incluiu manobras com navios e aviões de guerra no golfo de Pedro, o Grande, perto de Vladivostok.

Segundo o Kremlin, foram disparados mísseis P270 Moskit contra um alvo localizado a cerca de 100 quilómetros de distância.

“Os navios de mísseis da Frota do Pacífico dispararam mísseis de cruzeiro Moskit contra um alvo inimigo marítimo simulado nas águas do mar do Japão”, informou o Ministério da Defesa da Rússia, através do Telegram, citado pela Reuters.

Catalogados pela NATO como SS-N-22 Sunburn, os Moskit são mísseis de fabrico soviético e podem transportar ogivas convencionais e nucleares e atingir alvos localizados a mais de 120 quilómetros de distância.

A Rússia não revelou as coordenadas exactas do exercício militar, mas a sua Frota do Pacífico está estacionada em Fokino, perto de Vladivostok, a cerca de 700 quilómetros da ilha japonesa de Hokkaido, a segunda maior do Japão.

A primeira reacção japonesa veio de Tasuku Matsuki, representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, citado pela AP, assumiu que Tóquio está “preocupada com o aumento das actividades militares da Rússia em redor da sua costa e está a observá-las com grande interesse”.

Mais tarde, o próprio ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimasa Hayashi, alertou para o mesmo fenómeno: “À medida que a invasão russa da Ucrânia prossegue, as forças russas estão cada vez mais activas no Extremo Oriente, incluindo na vizinhança do Japão.”

No início do mês, a Rússia já tinha anunciado o disparo de um míssil de cruzeiro no mar do Japão, a partir de um submarino nuclear, na região de Khabarovsk.

O projéctil em causa era um míssil do tipo Kalibr, muito usado, por exemplo, pela frota de guerra russa no mar Negro para atacar infra-estruturas energéticas na Ucrânia e com capacidade para atingir alvos a cerca de 1000 quilómetros de distância.