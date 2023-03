Éder dedicou Euro a Susana Torres. Agora, acusa-a de falar do “golo como sendo dela”

O ponta-de-lança português Éder recorreu às redes sociais para desmentir as declarações da sua antiga treinadora mental, a quem dedicou o golo da vitória no Campeonato Europeu de futebol. O jogador diz ter decidido, desta forma, “repor a verdade”, acusando Susana Torres de mentir, sobretudo quando lhe aponta ingratidão.

“No final do jogo, que deu a Portugal a vitória no Euro 2016, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana”, escreve Éder num texto divulgado, nesta segunda-feira, no Instagram.

O profissional de futebol rebate, depois, algumas afirmações de Susana Torres, nomeadamente que pretendia jogar no Barcelona ou que Fernando Santos lhe tinha prometido que ia entrar num determinado jogo, chamando ainda a atenção para o facto de a terapeuta colocar entre os seus próprios feitos “um campeonato europeu de futebol conquistado”.

Escreve Éder: “Aquilo que assisti nos últimos anos foi a um aproveitamento por parte da Susana Torres, apropriando-se inclusivamente daquele golo na final do Euro 2016. Fala dele como se fosse dela.”

O jogador esclarece que deixou de trabalhar com Susana Torres, em Outubro de 2016, depois de ter percebido que os dois tinham objectivos diferentes: “Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho.”

O comunicado de Éder surge depois de, explica, ter sido confrontado no programa As Três da Manhã com algumas das declarações da sua antiga coach que o futebolista catalogou de mentiras. Horas antes, Susana Torres tinha usado a rede social Instagram para, num vídeo de produção cuidada, reagir ao programa da Rádio Renascença de 23 de Março, declarando que o único objectivo das perguntas era atingi-la e reforçando que o jogador faltou à verdade.

As afirmações da coach, numa conversa no programa Júlia, da SIC, a 21 de Fevereiro, já tinham sido esmiuçadas pela radialista Joana Marques, na sua rubrica Extremamente Desagradável, a 8 de Março.

Em 2016, ninguém imaginava que fosse Éder, na época jogador do Lille, a ser o herói do futebol nacional, marcando na final do Europeu contra a França quando faltavam 11 minutos para terminar o tempo do prolongamento.

Desde a convocatória, o nome do avançado que exibia o número 9 não reunia consenso, tendo sido a escolha mais criticada de Fernando Santos para alinhar na selecção nacional. E, até à recta final, Éder ficou no banco: entrou aos 80’ do tempo regulamentar do derradeiro jogo para render Renato Sanches, depois de Cristiano Ronaldo ter ficado de fora por causa de uma lesão na sequência de uma entrada violenta de Payet, logo aos 17’.

Depois do apito final, no primeiro instante em que foi interpelado pelos jornalistas em campo, Éder agradeceu e dedicou o golo da vitória à sua mental coach.

Na época, em entrevista ao site Miracle Coach, Susana Torres conto que se especializou na área desportiva “por acaso e com um jogador de futebol”, Éder, que, na altura, “colocava em causa a sua carreira desportiva”. De acordo com a coach, os dois lançaram um desafio um ao outro: “Ele transformava o seu sonho num objectivo a seis meses, e eu dar-lhe-ia todas as ferramentas que possuía para o ajudar a conquistar esse objectivo.”

Seis meses depois, Éder rumava para o Swansea, da segunda divisão do futebol inglês, sendo posteriormente emprestado ao Lille, da primeira liga francesa, onde recebeu a convocatória para integrar a selecção nacional.